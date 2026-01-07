Incendios fuera de control en Chubut: tres focos activos, más de 700 evacuados y miles de hectáreas afectadas

La temporada de incendios en la Patagonia comenzó con un despliegue masivo de brigadistas, medios aéreos y bomberos ante varios focos registrados en diferentes puntos de la región. Las provincias más afectadas son Chubut y Santa Cruz, donde las autoridades activaron protocolos de evacuación preventiva para residentes y turistas.

El foco más crítico se encuentra en El Hoyo, específicamente en la zona de Puerto Patriada , donde se confirmaron más de 1.800 hectáreas afectadas. Al menos diez viviendas resultaron comprometidas y sus habitantes fueron reubicados.

Por el avance del fuego, más de 700 personas debieron ser evacuadas, como medida preventiva, en Puerto Patriada y un sector de Epuyén.

Por otra parte, en el Parque Nacional Los Alerces el incendio permanece activo. El fuego afecta el área de Lago Menéndez y avanzó hacia el sur, por la margen oeste del espejo de agua. En el lugar trabajan más de 50 personas con apoyo de tres medios aéreos y diversas instituciones. Las autoridades señalaron que el avance de las llamas es intenso y con escasas probabilidades de reducirse en el corto plazo.

Desde el inicio de semana, los equipos de emergencia operan en un contexto adverso. El jefe de Bomberos Voluntarios de El Bolsón calificó este miércoles como un “día bastante complejo” en las tareas de combate en Puerto Patriada. El profesional, además, confirmó que el cerro Pirque se encuentra completamente tomado por el fuego.

A las 8 de la mañana del miércoles, partieron nuevas dotaciones para continuar con las tareas. El operativo incluye cuatro aviones hidrantes, un helicóptero, brigadistas del SPLIF, personal de Parques Nacionales y bomberos voluntarios.

Incendio forestal en Chubut Incendio forestal en Chubut. X

Los incendios fueron intencionales

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, informó en conferencia de prensa que el incendio en Puerto Patriada fue intencional. Según detalló, el fuego se originó en un sitio y horario estratégicos, en momentos en que había presencia de familias y turistas, y con el riesgo adicional de quedar bloqueado el único camino de salida. Torres indicó que habló con el fiscal a cargo del caso, quien le brindó la confirmación oficial sobre la intencionalidad.

Además, el mandatario provincial sostuvo que los responsables “van a terminar presos” y reclamó que no haya penas leves para quienes generan incendios forestales. “Una persona que prende fuego y pone en riesgo a comunidades enteras no puede tener penas leves. Los vecinos saben lo que significa padecer estos ataques todos los años”, declaró.

En cuanto al estado general de los incendios en la provincia, Torres detalló que el de Cholila fue el primero en ser detectado, está controlado y se halló material acelerante. El segundo foco, en El Turbio, está contenido en un 90%. También permanece activo el del Parque Nacional Los Alerces, mientras que el de Lago Engaño ya fue controlado. El incendio que concentra la atención en este momento es el de Puerto Patriada, donde se evacuaron más de 3.000 turistas.

Incendio forestal en Chubut Incendio forestal en Chubut. X

El operativo en curso incluye más de 180 combatientes y otras 100 personas en tareas logísticas. Participan cinco aviones hidrantes y un helicóptero. Las provincias de Neuquén, Córdoba, Río Negro y Santiago del Estero brindaron apoyo, esta última con una aeronave de mayor porte. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego también interviene en el operativo.