Incendios en Chubut: realizarán una Fiesta Nacional como festival solidario

La provincia de Chubut se encuentra en total conmoción debido al feroz incendio forestal que se desató principalmente en la zona de Puerto Patriada. Frente a esto, la famosa Fiesta Nacional de la Fruta Fina se realizará en la localidad de El Hoyo el jueves 29 y el viernes 30 de enero a modo de festival solidario.

La decisión fue tomada de manera conjunta por el Gobierno del Chubut y la Municipalidad de El Hoyo . El objetivo es acompañar a las familias damnificadas por el siniestro. Además, se resolvió reprogramar el Telebingo Chubutense y destinar lo recaudado durante el evento a paliar la situación de los vecinos afectados.

De acuerdo a lo informado por medios locales, las dos jornadas del festival tendrán un fuerte sentido solidario, priorizarán la asistencia a la comunidad y reforzarán el compromiso social que caracteriza a esta tradicional celebración de la Comarca Andina.

De esta forma, se destacó la predisposición y el compromiso solidario de La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo, quienes desde el primer momento se pusieron a disposición y confirmaron su presentación para el jueves 29 de enero, acompañando la nueva fecha del evento.

Por otro lado, desde Lotería del Chubut se informó que los cartones ya adquiridos mantendrán plena validez para el 29 de enero, día en el que se realizará el sorteo reprogramado, y que además servirán como ingreso al predio del festival.

incendios en chubut Por los incendios, al menos diez viviendas resultaron comprometidas. Gobierno de Chubut

Por decisión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, el Instituto de Asistencia Social – Lotería del Chubut ya se encuentra adelantando recursos y asistencia, en un trabajo articulado con todas las áreas del Gobierno Provincial y el Municipio de El Hoyo, con el fin de acompañar a las familias afectadas y reforzar la respuesta del Estado ante la emergencia.

Puerto Patriada, la zona más afectada

Según trascendió, hubo un despliegue masivo de brigadistas, medios aéreos y bomberos ante varios focos registrados en diferentes puntos de la región. En este sentido, el foco más crítico se encuentra en El Hoyo, específicamente en la zona de Puerto Patriada.

Allí se confirmaron más de 1.800 hectáreas afectadas y al menos diez viviendas resultaron comprometidas y sus habitantes fueron reubicados. Asimismo, más de 700 personas debieron ser evacuadas como medida preventiva.