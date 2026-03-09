Banco Nación: todos los descuentos y reintegros imperdibles que podés usar esta semana

En un contexto donde cada compra cuenta, las promociones bancarias se vuelven una herramienta clave para reducir gastos cotidianos. En esa línea, el Banco Nación lanzó una nueva edición de Semana Nación , una iniciativa que reúne descuentos , reintegros y opciones de financiación en distintos rubros.

Las promociones se pueden aprovechar utilizando tarjetas del banco o mediante pagos con la aplicación MODO integrada en BNA+. La propuesta abarca categorías muy diversas. Desde compras en supermercados y combustibles hasta servicios de transporte, viajes o productos tecnológicos. El objetivo es facilitar el ahorro en consumos diarios y también en gastos más importantes.

Uno de los beneficios más destacados se vincula con el transporte público. Los clientes que paguen con tarjetas Visa o Mastercard del banco mediante tecnología contactless pueden obtener un 50% de reintegro en viajes de colectivo y subte. El límite mensual de devolución alcanza los 8.000 pesos por persona.

Las promociones también se concentran en el rubro supermercados, donde se aplican distintos porcentajes de descuento según el día y la cadena. Los miércoles, por ejemplo, es posible acceder a un 30% de reintegro utilizando pagos con QR a través de MODO o BNA+ en cadenas adheridas como Carrefour, Coto, Disco, Vea, Chango Más y Vital. El tope semanal de devolución llega a 12.000 pesos.

Otras cadenas también ofrecen beneficios en días específicos . En supermercados Día, por ejemplo, se aplica un 20% de reintegro los viernes y sábados, mientras que en Mayorista Nini se puede acceder a un descuento del 20% los jueves. En algunos casos se exige un monto mínimo de compra y existen límites mensuales para el reintegro.

Beneficios especiales para jubilados

Las promociones también incluyen ventajas específicas para jubilados que cobran sus haberes a través del banco. Este grupo puede obtener un reintegro adicional del 5% en compras realizadas en cadenas como Carrefour, Disco, Vea, Coto o Chango Más.

El beneficio se activa pagando con BNA+ mediante MODO y está disponible de lunes a viernes. El reintegro semanal puede llegar a 5.000 pesos, con un límite mensual de 20.000 pesos.

jubilada supermercado precios Shutterstock

Este esquema busca aliviar parte de los gastos cotidianos de quienes perciben ingresos previsionales, especialmente en productos de consumo básico.

Otro de los rubros con promociones relevantes es el de combustibles. Los viernes se puede acceder a un 20% de reintegro en estaciones de servicio como YPF, Shell, Axion Energy y Gulf, con un límite de 10.000 pesos por mes. En el caso de Shell, además, se suma un reintegro extra del 5% para cargas realizadas el mismo día.

En el sector de construcción también existen opciones de financiación. En la cadena Easy se ofrecen seis cuotas sin interés para compras desde 300.000 pesos y hasta doce cuotas sin interés cuando el gasto supera los 900.000.

Las promociones se extienden además a productos tecnológicos y vehículos. A través de la tienda digital del banco se pueden encontrar motos con planes de pago de hasta 24 cuotas fijas, e incluso alternativas de financiación que alcanzan las 48 cuotas mediante préstamos del banco.

Promociones para viajar y consumir

El programa también incluye beneficios para quienes planean viajes o escapadas. Las agencias adheridas ofrecen seis y doce cuotas sin interés para paquetes turísticos dentro del país pagando con QR mediante MODO.

Además, existen descuentos en balnearios, hoteles y alquiler de autos, así como tres cuotas sin interés para vuelos domésticos con Aerolíneas Argentinas.

Las promociones se extienden a la gastronomía, donde se aplica un 20% de descuento con tope de reintegro, y a la compra de productos regionales. También hay beneficios en librerías como El Ateneo, Yenny y Cúspide, que incluyen reintegros y financiación en cuotas.

Con esta batería de promociones, la iniciativa busca ofrecer alternativas concretas para ahorrar en distintos rubros del consumo diario. Para los clientes del Banco Nación, aprovechar estos beneficios puede significar una diferencia importante en el presupuesto mensual.