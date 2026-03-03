Marzo llegó con fuertes descuentos en Banco Nación: reintegros y cuotas en todos los rubros

Marzo arrancó con una batería de descuentos del Banco Nación que impactan en supermercados, transporte, combustible, viajes y tecnología. Bajo la propuesta “Semana Nación”, la entidad activó reintegros, promociones con MODO y financiación en cuotas sin interés para compras en todo el país.

La iniciativa alcanza tanto pagos con tarjetas de crédito y débito como operaciones a través de la app BNA+ y la billetera MODO. En un contexto de promociones con vigencia limitada, los beneficios se distribuyen durante toda la semana y en distintos rubros clave del consumo diario.

Uno de los beneficios más fuertes del mes está en el transporte público:

Las líneas adheridas pueden consultarse en el sitio oficial de la promoción.

Durante marzo, los descuentos en supermercados se concentran principalmente los miércoles y fines de semana:

30% de reintegro los miércoles con tarjeta Visa o Mastercard a través de MODO y BNA+ en cadenas como Carrefour, Coto, Chango Más y Mayorista Vital. Tope de $12.000 por semana.

25% de reintegro sábados y domingos en Mayorista Vital utilizando tarjeta de crédito y con un tope de $10.000 por mes.

20% en supermercados Día los viernes y sábados con un tope de $20.000 por mes y mínimo de compra de $25.000.

20% en Disco, Vea y Jumbo con un tope de reintegro de $25.000 los viernes, sábados y domingos. El mínimo de compra es $100.000.

20% en La Cooperativa Obrera con un tope de $15.000 por usuario por mes, con un mínimo de compra de $40.000.

20% de reintegro en Chango+ los lunes, con un tope de $20.000 por mes, con un mínimo de compra de $50.000.

Además, jubilados que cobren sus haberes en el banco acceden a un 5% extra de reintegro de lunes a viernes en cadenas adheridas, con tope mensual.

Combustible: hasta 30% de reintegro

Los viernes hay 30% de reintegro en estaciones como YPF, Shell, Axion, Puma y Gulf, con tope de $15.000 mensual.

De lunes a jueves y fines de semana, el reintegro es del 20%, con un tope que puede alcanzar los $56.000 por usuario por mes.

Viajes y turismo: cuotas sin interés

El banco ofrece:

6, 9 y 12 cuotas sin interés en agencias de viajes adheridas para destinos nacionales.

10% de descuento y 6 cuotas en balnearios y hoteles seleccionados.

6 y 12 cuotas sin interés en alquiler de autos.

10% de reintegro y 3 cuotas en parques nacionales.

Farmacias y salud

30% de reintegro en el grupo Farmacity, con tope semanal.

10% adicional con tarjetas Mastercard.

3 cuotas sin interés los lunes en farmacias adheridas.

Tecnología, librerías y más rubros

Hasta 12 cuotas sin interés en productos tecnológicos en Tienda BNA+.

Hasta 36 cuotas mediante Préstamo Nación.

10% de reintegro y 3 cuotas en librerías como El Ateneo y Yenny.

20% en Duty Free Shop Puerto Iguazú.

20% de descuento en Vacalín en días específicos.

Un mes con promociones todos los días

Con beneficios distribuidos a lo largo de la semana y topes que varían según el rubro, marzo se presenta como un mes con oportunidades concretas para ahorrar usando tarjetas del Banco Nación, la app BNA+ y pagos con MODO.

Las promociones están sujetas a condiciones, mínimos de compra y límites de reintegro mensuales o semanales, por lo que se recomienda consultar el detalle antes de operar.