Marzo llegó con fuertes descuentos en Banco Nación: reintegros y cuotas en todos los rubros
En marzo, Banco Nación lanzó beneficios en supermercados, transporte, combustible y viajes con hasta 100% de reintegro y cuotas sin interés.
Marzo arrancó con una batería de descuentos del Banco Nación que impactan en supermercados, transporte, combustible, viajes y tecnología. Bajo la propuesta “Semana Nación”, la entidad activó reintegros, promociones con MODO y financiación en cuotas sin interés para compras en todo el país.
La iniciativa alcanza tanto pagos con tarjetas de crédito y débito como operaciones a través de la app BNA+ y la billetera MODO. En un contexto de promociones con vigencia limitada, los beneficios se distribuyen durante toda la semana y en distintos rubros clave del consumo diario.
Descuentos en transporte: hasta 100% de reintegro
Uno de los beneficios más fuertes del mes está en el transporte público:
- 100% de descuento en subte y colectivo pagando con tarjeta Visa Contactless.
- 80% de descuento con tarjeta de crédito en pagos Contactless.
- 100% de reintegro en colectivos pagando con QR desde BNA+, con tope de $15.000.
Las líneas adheridas pueden consultarse en el sitio oficial de la promoción.
Qué descuentos hay en los supermercados
Durante marzo, los descuentos en supermercados se concentran principalmente los miércoles y fines de semana:
- 30% de reintegro los miércoles con tarjeta Visa o Mastercard a través de MODO y BNA+ en cadenas como Carrefour, Coto, Chango Más y Mayorista Vital. Tope de $12.000 por semana.
- 25% de reintegro sábados y domingos en Mayorista Vital utilizando tarjeta de crédito y con un tope de $10.000 por mes.
- 20% en supermercados Día los viernes y sábados con un tope de $20.000 por mes y mínimo de compra de $25.000.
- 20% en Disco, Vea y Jumbo con un tope de reintegro de $25.000 los viernes, sábados y domingos. El mínimo de compra es $100.000.
- 20% en La Cooperativa Obrera con un tope de $15.000 por usuario por mes, con un mínimo de compra de $40.000.
- 20% de reintegro en Chango+ los lunes, con un tope de $20.000 por mes, con un mínimo de compra de $50.000.
Además, jubilados que cobren sus haberes en el banco acceden a un 5% extra de reintegro de lunes a viernes en cadenas adheridas, con tope mensual.
Combustible: hasta 30% de reintegro
Los viernes hay 30% de reintegro en estaciones como YPF, Shell, Axion, Puma y Gulf, con tope de $15.000 mensual.
De lunes a jueves y fines de semana, el reintegro es del 20%, con un tope que puede alcanzar los $56.000 por usuario por mes.
Viajes y turismo: cuotas sin interés
El banco ofrece:
- 6, 9 y 12 cuotas sin interés en agencias de viajes adheridas para destinos nacionales.
- 10% de descuento y 6 cuotas en balnearios y hoteles seleccionados.
- 6 y 12 cuotas sin interés en alquiler de autos.
- 10% de reintegro y 3 cuotas en parques nacionales.
Farmacias y salud
- 30% de reintegro en el grupo Farmacity, con tope semanal.
- 10% adicional con tarjetas Mastercard.
- 3 cuotas sin interés los lunes en farmacias adheridas.
Tecnología, librerías y más rubros
- Hasta 12 cuotas sin interés en productos tecnológicos en Tienda BNA+.
- Hasta 36 cuotas mediante Préstamo Nación.
- 10% de reintegro y 3 cuotas en librerías como El Ateneo y Yenny.
- 20% en Duty Free Shop Puerto Iguazú.
- 20% de descuento en Vacalín en días específicos.
Un mes con promociones todos los días
Con beneficios distribuidos a lo largo de la semana y topes que varían según el rubro, marzo se presenta como un mes con oportunidades concretas para ahorrar usando tarjetas del Banco Nación, la app BNA+ y pagos con MODO.
Las promociones están sujetas a condiciones, mínimos de compra y límites de reintegro mensuales o semanales, por lo que se recomienda consultar el detalle antes de operar.