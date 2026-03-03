Presenta:

Marzo llegó con fuertes descuentos en Banco Nación: reintegros y cuotas en todos los rubros

En marzo, Banco Nación lanzó beneficios en supermercados, transporte, combustible y viajes con hasta 100% de reintegro y cuotas sin interés.

Banco Nación ofrece descuentos y financiaciones en distintos rubros Foto: Santiago Tagua/MDZ

Marzo arrancó con una batería de descuentos del Banco Nación que impactan en supermercados, transporte, combustible, viajes y tecnología. Bajo la propuesta “Semana Nación”, la entidad activó reintegros, promociones con MODO y financiación en cuotas sin interés para compras en todo el país.

La iniciativa alcanza tanto pagos con tarjetas de crédito y débito como operaciones a través de la app BNA+ y la billetera MODO. En un contexto de promociones con vigencia limitada, los beneficios se distribuyen durante toda la semana y en distintos rubros clave del consumo diario.

Banco Nación
El Banco Nación lanzó jugosos descuentos para aprovechar en marzo. Foto: Freepik

Descuentos en transporte: hasta 100% de reintegro

Uno de los beneficios más fuertes del mes está en el transporte público:

  • 100% de descuento en subte y colectivo pagando con tarjeta Visa Contactless.
  • 80% de descuento con tarjeta de crédito en pagos Contactless.
  • 100% de reintegro en colectivos pagando con QR desde BNA+, con tope de $15.000.

Las líneas adheridas pueden consultarse en el sitio oficial de la promoción.

Qué descuentos hay en los supermercados

Durante marzo, los descuentos en supermercados se concentran principalmente los miércoles y fines de semana:

  • 30% de reintegro los miércoles con tarjeta Visa o Mastercard a través de MODO y BNA+ en cadenas como Carrefour, Coto, Chango Más y Mayorista Vital. Tope de $12.000 por semana.
  • 25% de reintegro sábados y domingos en Mayorista Vital utilizando tarjeta de crédito y con un tope de $10.000 por mes.
  • 20% en supermercados Día los viernes y sábados con un tope de $20.000 por mes y mínimo de compra de $25.000.
  • 20% en Disco, Vea y Jumbo con un tope de reintegro de $25.000 los viernes, sábados y domingos. El mínimo de compra es $100.000.
  • 20% en La Cooperativa Obrera con un tope de $15.000 por usuario por mes, con un mínimo de compra de $40.000.
  • 20% de reintegro en Chango+ los lunes, con un tope de $20.000 por mes, con un mínimo de compra de $50.000.

Además, jubilados que cobren sus haberes en el banco acceden a un 5% extra de reintegro de lunes a viernes en cadenas adheridas, con tope mensual.

Combustible: hasta 30% de reintegro

Los viernes hay 30% de reintegro en estaciones como YPF, Shell, Axion, Puma y Gulf, con tope de $15.000 mensual.

De lunes a jueves y fines de semana, el reintegro es del 20%, con un tope que puede alcanzar los $56.000 por usuario por mes.

Viajes y turismo: cuotas sin interés

El banco ofrece:

  • 6, 9 y 12 cuotas sin interés en agencias de viajes adheridas para destinos nacionales.
  • 10% de descuento y 6 cuotas en balnearios y hoteles seleccionados.
  • 6 y 12 cuotas sin interés en alquiler de autos.
  • 10% de reintegro y 3 cuotas en parques nacionales.

Farmacias y salud

  • 30% de reintegro en el grupo Farmacity, con tope semanal.
  • 10% adicional con tarjetas Mastercard.
  • 3 cuotas sin interés los lunes en farmacias adheridas.

Tecnología, librerías y más rubros

  • Hasta 12 cuotas sin interés en productos tecnológicos en Tienda BNA+.
  • Hasta 36 cuotas mediante Préstamo Nación.
  • 10% de reintegro y 3 cuotas en librerías como El Ateneo y Yenny.
  • 20% en Duty Free Shop Puerto Iguazú.
  • 20% de descuento en Vacalín en días específicos.

Un mes con promociones todos los días

Con beneficios distribuidos a lo largo de la semana y topes que varían según el rubro, marzo se presenta como un mes con oportunidades concretas para ahorrar usando tarjetas del Banco Nación, la app BNA+ y pagos con MODO.

Las promociones están sujetas a condiciones, mínimos de compra y límites de reintegro mensuales o semanales, por lo que se recomienda consultar el detalle antes de operar.

