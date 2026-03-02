Marzo: 5 destinos argentinos para disfrutar del mar sin multitudes
Destinos clásicos y otros pocos conocidos que cambian durante marzo y vale la pena visitar.
Con el fin del verano, la costa Atlántica se despide del turismo masivo y empiezan los días templados, las playas son poco visitadas y los precios experimentan una ligera disminución. Para quienes buscan disfrutar del mar sin bullicios o gastar todos sus ahorros, marzo es la ventana perfecta para viajar.
Mar de Plata recupera su calma sin perder su propuesta gastronómica y cultural. Con aguas templadas, las playas se convierten en la pista perfecta para caminatas durante el atardecer. En este entorno tranquilo, el sonido de las olas invita a guardar los auriculares y entrenar al ritmo de la naturaleza.
Ideales para visitar en marzo
Montehermoso tiene postales únicas con las salidas y puestas del sol. Este es un fenómeno poco habitual que invita a llevar la cámara y capturar el momento. Mientras esperas el momento justo, puedes disfrutar de sus aguas cálidas y olas tranquilas para darte un chapuzón rápido.
Pehuén Co se ubica al sur de Buenos Aires y presenta un paisaje único gracias a su combinación de médanos, bosques y mar abierto. Además, tiene yacimientos paleontológicos y huellas fósiles que suman una experiencia diferente.
Reta es un destino de bajo perfil con playas extensas, dunas y entorno tranquilo. No tiene edificios gigantes, ni turismo masivo, solo pequeñas construcciones que invitan a relajarse y bajar el ritmo. Sus playas también son el escenario ideal para caminatas, pesca y paseos en bicicleta.
Bahía Creek es un sector de la Patagonia con aguas relativamente templadas y playas casi vírgenes. Su belleza natural la posiciona como una alternativa para reemplazar los destinos masivos.