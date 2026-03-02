Marzo: 5 destinos argentinos para disfrutar del mar sin multitudes

Destinos clásicos y otros pocos conocidos que cambian durante marzo y vale la pena visitar.

Con el fin del verano, la costa Atlántica se despide del turismo masivo y empiezan los días templados, las playas son poco visitadas y los precios experimentan una ligera disminución. Para quienes buscan disfrutar del mar sin bullicios o gastar todos sus ahorros, marzo es la ventana perfecta para viajar.

Mar de Plata recupera su calma sin perder su propuesta gastronómica y cultural. Con aguas templadas, las playas se convierten en la pista perfecta para caminatas durante el atardecer. En este entorno tranquilo, el sonido de las olas invita a guardar los auriculares y entrenar al ritmo de la naturaleza.

Mar del Plata Mar de Plata se convierte en un destino de menor presupuesto para marzo. Shutterstock Ideales para visitar en marzo Montehermoso tiene postales únicas con las salidas y puestas del sol. Este es un fenómeno poco habitual que invita a llevar la cámara y capturar el momento. Mientras esperas el momento justo, puedes disfrutar de sus aguas cálidas y olas tranquilas para darte un chapuzón rápido.

Pehuén Co se ubica al sur de Buenos Aires y presenta un paisaje único gracias a su combinación de médanos, bosques y mar abierto. Además, tiene yacimientos paleontológicos y huellas fósiles que suman una experiencia diferente.

pehuen-co-1 (1) Pehuén Co se transforma en marzo. Archivo. Reta es un destino de bajo perfil con playas extensas, dunas y entorno tranquilo. No tiene edificios gigantes, ni turismo masivo, solo pequeñas construcciones que invitan a relajarse y bajar el ritmo. Sus playas también son el escenario ideal para caminatas, pesca y paseos en bicicleta.