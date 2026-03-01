Presenta:

Conocé todos los afiches de la Vendimia en sus 90 años de historia

Desde 1936, estas piezas gráficas se convirtieron en la carta de presentación de la fiesta y, con distintos estilos y etapas, dejaron un recorrido visual único de la Vendimia.

Conocé todos los afiches que ha tenido la Vendimia.

En 1936 comenzó una tradición que este año cumple 90 años: la del afiche oficial de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Desde entonces, cada edición fue construyendo su propia imagen para representar la celebración más importante de Mendoza ante la provincia, el país y los visitantes que llegan cada marzo.

El primer diseño marcó el rumbo. La figura de la mujer vendimiadora, el paisaje mendocino y la referencia directa al trabajo de cosecha establecieron un punto de partida visual que, con distintas reinterpretaciones, se mantuvo a lo largo del tiempo. Esa imagen inicial no solo presentó una fiesta, sino también una identidad.

Con el correr de las décadas, los afiches fueron cambiando en estilo, técnica y enfoque. Algunas ediciones optaron por escenas más ligadas a la vendimia tradicional; otras eligieron propuestas más simbólicas o conceptuales. En ciertos años predominó la ilustración detallada y en otros, composiciones más sintéticas. Cada pieza respondió a la mirada de su tiempo.

La continuidad no fue absoluta. Hubo ediciones en las que no se presentó un afiche oficial y otras en las que la imagen institucional tomó otras formas.

Más allá de esos intervalos, el afiche se consolidó como la tarjeta de presentación de la celebración. La vid, el racimo, la cordillera y la figura femenina aparecieron una y otra vez, reinterpretados por distintos artistas y equipos de diseño. Cada año sumó una nueva mirada sobre la misma tradición.

A 90 años del primer afiche, el recorrido completo permite ver cómo fue cambiando la manera de representar la Vendimia. Más que simples piezas promocionales, estos diseños conforman un archivo visual que acompaña la memoria colectiva de Mendoza y la evolución de su fiesta mayor.

Estos son los afiches de la Vendimia

Año 1936

afiche 1936

Afiche 1937

afiche 1937

Afiche 1939

afiches 1939

Afiche 1941

afiche 1941

Afiche 1942

afiche 1942

Afiche 1943 (supuesto)

afiche 1943, vendimia
A lo largo de décadas, los afiches se convirtieron en una postal imprescindible de la Vendimia y en un reflejo del estilo de cada época.

Afiche 1952

afiche 1952

Afiche 1957

afiche 1957

Afiche 1958

afiche 1958

Afiche 1961

afiche 1961

Afiche 1962

afiche 1962

Afiche 1963

afiche 1963

Afiche 1964

afiche 1964

Afiche 1965

afiche 1965

Afiche 1966

afiche 1966

Afiche 1967

afiche 1967

Afiche 1968

afiche 1968

Afiche 1969

afiche 1969

Afiche 1970

afiche 1970

Afiche 1971

afiche 1971

Afiche 1972

afiche 1972

Afiche 1973

afiche 1973

Afiche 1974

afiche 1974

Afiche 1975

afiche 1975

Afiche 1976

afiche 1976

Afiche 1977

afiche 1977

Afiche 1978

afiche 1978

Afiche 1979

afiche 1979

Afiche 1980

afiche 1980

Afiche 1981

afiche 1981

Afiche 1982

afiche 1982

Afiche 1983

afiche 1983

Afiche 1984

afiche 1984

Afiche 1985

afiche 1985

Afiche 1986

afiche 1986

Afiche 1987

afiche 1987

Afiche 1988

afiche 1988

Afiche 1989

afiche 1989

Afiche 1990

afiche 1990

Afiche 1991

afiche 1991

Afiche 1992

afiche 1992

Afiche 1993

afiche 1993

Afiche 1994

afiche 1994

Afiche 1995

afiche 1995

Afiche 1996

afiche 1996

Afiche 1997

afiche 1997

Afiche 1998

afiche 1998

Afiche 1999

afiche-1999

Afiche 2000

afiche 2000

Afiche 2001

afiche 2001

Afiche 2002

afiche 2002

Afiche 2003

afiche 2003

Afiche 2004

afiche 2004

Afiche 2005

afihce 2005

Afiche 2006

afiche 2006

Afiche 2007

afiche 2007

Afiche 2008

afiche 2008

Afiche 2009

afiche 2009

Afiche 2010

afiche 2010

Afiche 2011

afiche 2011

Afiche 2012

afiche 2012

Afiche 2013

afiche 2013

Afiche 2014

afiche 2014

Afiche 2015

afiche 2015

Afiche 2016

image

Afiche 2017

afiche 2017

Afiche 2018

afiche 2018

Afiche 2019

afiche 2019

Afiche 2020

image

Afiche 2021

image

Afiche 2022

afiche 2022

Afiche 2023

afiche 2023

Afiche 2024

afiche 2024

Afiche 2025

afiche de vendimia 2025.jpg

Afiche 2026

afiche 2026

