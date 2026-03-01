Conocé todos los afiches de la Vendimia en sus 90 años de historia

Desde 1936, estas piezas gráficas se convirtieron en la carta de presentación de la fiesta y, con distintos estilos y etapas, dejaron un recorrido visual único de la Vendimia.

Conocé todos los afiches que ha tenido la Vendimia.

En 1936 comenzó una tradición que este año cumple 90 años: la del afiche oficial de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Desde entonces, cada edición fue construyendo su propia imagen para representar la celebración más importante de Mendoza ante la provincia, el país y los visitantes que llegan cada marzo.

El primer diseño marcó el rumbo. La figura de la mujer vendimiadora, el paisaje mendocino y la referencia directa al trabajo de cosecha establecieron un punto de partida visual que, con distintas reinterpretaciones, se mantuvo a lo largo del tiempo. Esa imagen inicial no solo presentó una fiesta, sino también una identidad.

Con el correr de las décadas, los afiches fueron cambiando en estilo, técnica y enfoque. Algunas ediciones optaron por escenas más ligadas a la vendimia tradicional; otras eligieron propuestas más simbólicas o conceptuales. En ciertos años predominó la ilustración detallada y en otros, composiciones más sintéticas. Cada pieza respondió a la mirada de su tiempo.

Mirá el video de todos los afiches Afiches De La Vendimia A Lo Largo De La Historia La continuidad no fue absoluta. Hubo ediciones en las que no se presentó un afiche oficial y otras en las que la imagen institucional tomó otras formas.

Más allá de esos intervalos, el afiche se consolidó como la tarjeta de presentación de la celebración. La vid, el racimo, la cordillera y la figura femenina aparecieron una y otra vez, reinterpretados por distintos artistas y equipos de diseño. Cada año sumó una nueva mirada sobre la misma tradición.