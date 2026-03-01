Conocé todos los afiches de la Vendimia en sus 90 años de historia
Desde 1936, estas piezas gráficas se convirtieron en la carta de presentación de la fiesta y, con distintos estilos y etapas, dejaron un recorrido visual único de la Vendimia.
En 1936 comenzó una tradición que este año cumple 90 años: la del afiche oficial de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Desde entonces, cada edición fue construyendo su propia imagen para representar la celebración más importante de Mendoza ante la provincia, el país y los visitantes que llegan cada marzo.
El primer diseño marcó el rumbo. La figura de la mujer vendimiadora, el paisaje mendocino y la referencia directa al trabajo de cosecha establecieron un punto de partida visual que, con distintas reinterpretaciones, se mantuvo a lo largo del tiempo. Esa imagen inicial no solo presentó una fiesta, sino también una identidad.
Con el correr de las décadas, los afiches fueron cambiando en estilo, técnica y enfoque. Algunas ediciones optaron por escenas más ligadas a la vendimia tradicional; otras eligieron propuestas más simbólicas o conceptuales. En ciertos años predominó la ilustración detallada y en otros, composiciones más sintéticas. Cada pieza respondió a la mirada de su tiempo.
Mirá el video de todos los afiches
La continuidad no fue absoluta. Hubo ediciones en las que no se presentó un afiche oficial y otras en las que la imagen institucional tomó otras formas.
Más allá de esos intervalos, el afiche se consolidó como la tarjeta de presentación de la celebración. La vid, el racimo, la cordillera y la figura femenina aparecieron una y otra vez, reinterpretados por distintos artistas y equipos de diseño. Cada año sumó una nueva mirada sobre la misma tradición.
A 90 años del primer afiche, el recorrido completo permite ver cómo fue cambiando la manera de representar la Vendimia. Más que simples piezas promocionales, estos diseños conforman un archivo visual que acompaña la memoria colectiva de Mendoza y la evolución de su fiesta mayor.
Estos son los afiches de la Vendimia
Año 1936
Afiche 1937
Afiche 1939
Afiche 1941
Afiche 1942
Afiche 1943 (supuesto)
Afiche 1952
Afiche 1957
Afiche 1958
Afiche 1961
Afiche 1962
Afiche 1963
Afiche 1964
Afiche 1965
Afiche 1966
Afiche 1967
Afiche 1968
Afiche 1969
Afiche 1970
Afiche 1971
Afiche 1972
Afiche 1973
Afiche 1974
Afiche 1975
Afiche 1976
Afiche 1977
Afiche 1978
Afiche 1979
Afiche 1980
Afiche 1981
Afiche 1982
Afiche 1983
Afiche 1984
Afiche 1985
Afiche 1986
Afiche 1987
Afiche 1988
Afiche 1989
Afiche 1990
Afiche 1991
Afiche 1992
Afiche 1993
Afiche 1994
Afiche 1995
Afiche 1996
Afiche 1997
Afiche 1998
Afiche 1999
Afiche 2000
Afiche 2001
Afiche 2002
Afiche 2003
Afiche 2004
Afiche 2005
Afiche 2006
Afiche 2007
Afiche 2008
Afiche 2009
Afiche 2010
Afiche 2011
Afiche 2012
Afiche 2013
Afiche 2014
Afiche 2015
Afiche 2016
Afiche 2017
Afiche 2018
Afiche 2019
Afiche 2020
Afiche 2021
Afiche 2022
Afiche 2023
Afiche 2024
Afiche 2025
Afiche 2026