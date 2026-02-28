Vendimia 2026|
Fiesta de la Cosecha: a qué hora ir para evitar las largas filas en el aeropuerto
Los organizadores de la Fiesta de la Cosecha indicaron horarios y actividades previas para disfrutar del concierto de Las Pelotas sin inconvenientes.
El miércoles 4 de marzo el aeropuerto de Mendoza será escenario de uno de los eventos más esperados del calendario Vendimial: la Fiesta de la Cosecha. Los organizadores dieron horarios, consejos y la lista de actividades para disfrutar a pleno de la presentación de La Pelotas y evitar el caos en el tránsito.
Horario, día y actividades de la Fiesta de la Cosecha
La Fiesta de la Cosecha es el miércoles 4 de marzo en el predio del viñedo del Aeropuerto Internacional de Mendoza. La presentación de Las Pelotas y la Orquesta Filarmónica de Mendoza será puntual a las 21.30 porque se transmite por el canal de YouTube “El Vino Nos Une” y a través de la pantalla de la TV Pública.
Históricamente, el mayor problema ha sido la demora en el ingreso y las largas filas que copan el Acceso Norte, por lo tanto, los organizadores informaron una serie de estrategias para hacer de esa una noche inolvidable sin problemas de logística.
El predio abrirá a las 18 y las actividades comenzarán a las 19 para que el ingreso del público sea paulatino. En el Patio Malbec, los visitantes podrán disfrutar de espectáculos, juegos, patio de comidas y bebidas.
Horarios e ingreso
- El predio abrirá a las 18
- A partir de las 19 abrirá el Patio Malbec
- El ingreso para personas con discapacidad es por el Portón 1
- Ingreso para el público en general por los portones del ingreso principal hacia el norte
- Ingreso principal solo para pasajeros y tripulaciones
- Operativo de tránsito y seguridad
- Estacionamiento costará $3.000
Patio Malbec
- Orquesta Estable de la Municipalidad de Las Heras
- Jero Flores
- Orquesta de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza
Recomendaciones
- No se puede ingresar con bebidas alcohólicas ni botellas de vidrio
- Se puede llevar reposera y mate
- Descuentos en Cabify. El código es FCOSECHA26 y tiene descuento del 30% con tope de $2.000, válido para 2 viajes por usuario, los días 4 y 5 de marzo.
- Colectivos gratis. Habrá micros gratis del Grupo 06 desde el control de la línea (Independencia 2690, Las Heras). Horarios desde el control al Aeropuerto: de 17 a 21. Y de regreso al control de 23.30 a 2 de la mañana.
- Se recibirán alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos.
- Quedan entradas para el Sector B ($8.000)