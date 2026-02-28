Fiesta de la Cosecha: a qué hora ir para evitar las largas filas en el aeropuerto

Los organizadores de la Fiesta de la Cosecha indicaron horarios y actividades previas para disfrutar del concierto de Las Pelotas sin inconvenientes.

La Fiesta de la Cosecha es en el viñedo del Aeropuerto de Mendoza

El miércoles 4 de marzo el aeropuerto de Mendoza será escenario de uno de los eventos más esperados del calendario Vendimial: la Fiesta de la Cosecha. Los organizadores dieron horarios, consejos y la lista de actividades para disfrutar a pleno de la presentación de La Pelotas y evitar el caos en el tránsito.

Horario, día y actividades de la Fiesta de la Cosecha La Fiesta de la Cosecha es el miércoles 4 de marzo en el predio del viñedo del Aeropuerto Internacional de Mendoza. La presentación de Las Pelotas y la Orquesta Filarmónica de Mendoza será puntual a las 21.30 porque se transmite por el canal de YouTube “El Vino Nos Une” y a través de la pantalla de la TV Pública.

Históricamente, el mayor problema ha sido la demora en el ingreso y las largas filas que copan el Acceso Norte, por lo tanto, los organizadores informaron una serie de estrategias para hacer de esa una noche inolvidable sin problemas de logística.

El predio abrirá a las 18 y las actividades comenzarán a las 19 para que el ingreso del público sea paulatino. En el Patio Malbec, los visitantes podrán disfrutar de espectáculos, juegos, patio de comidas y bebidas.