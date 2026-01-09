Incendios fuera de control en Chubut: cortes en rutas, cientos de evacuados y más de 2.000 hectáreas afectadas

Los incendios forestales en la provincia de Chubut obligaron a cortar la Ruta Nacional 40, a la altura del tramo entre El Hoyo y Epuyén, debido al avance del fuego y a la escasa visibilidad generada por el humo. La situación afecta a toda la Comarca Andina, que se encuentra bajo alerta permanente desde hace más de un mes.

El corte fue dispuesto por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en coordinación con la Policía provincial y la Agencia Provincial de Seguridad Vial. La interrupción del tránsito se mantendrá hasta nuevo aviso. Las autoridades recordaron que ante emergencias pueden consultarse los números 0800-222-6272 y 0800-333-0073.

Hasta el momento, las llamas han consumido más de 2.000 hectáreas, y al menos 3.000 personas fueron evacuadas desde el inicio del siniestro en Chubut , una cifra que podría continuar en aumento. Además, se reporta una cantidad significativa de animales muertos.

El jefe de operaciones del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), Ariel Ruiz, explicó que la sequía prolongada y la escasez de nieve durante el invierno contribuyeron a generar un “combustible explosivo”. Señaló que las condiciones meteorológicas impiden contener completamente los focos: “Cuando el fuego es muy grande no hay recursos que alcancen”.

Incendios fuera de control en Chubut

En ese contexto, uno de los principales refuerzos llegó con la incorporación del Boeing 737 Fireliner, el avión hidrante más grande de Latinoamérica, que pertenece a la provincia de Santiago del Estero. Esta aeronave tiene capacidad para transportar 15.000 litros de agua y se encuentra operando en la zona desde su arribo.

En simultáneo, la Agencia Federal de Emergencias coordina un amplio operativo de combate en Epuyén, El Hoyo y Puerto Patriada. Participan 350 personas, entre brigadistas, equipos de apoyo y personal logístico. Se utilizan dos aviones anfibios, dos aviones AT 802, un helicóptero Bell 407 y otro Bell 412, además de autobombas, vehículos de comando de incidentes y equipamiento especializado.

Incendios en Chubut, Patagonia Los incendios en la Patagonia ya arrasaron con más de 4.000 hectáreas. X

También intervienen la Secretaría de Bosques, la Subsecretaría de Protección Ciudadana, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), fuerzas de seguridad, municipios, el Ejército, la Gendarmería Nacional y organismos provinciales de educación, salud y pesca.

Durante la tarde del jueves, el fuego avanzó sobre el cerro Pirque, generando preocupación en zonas cercanas. Una densa columna de humo fue visible desde distintas localidades. Según relataron bomberos y voluntarios, las llamas se dirigían hacia la Escuela 81 y el sector sur de la zona afectada.

Evacuación preventiva en Chubut

La Municipalidad de Epuyén dispuso la evacuación preventiva de las zonas El Coihue y De la Angostura. Se instó a vecinos y turistas a trasladarse al gimnasio municipal, identificado como espacio seguro. Las autoridades locales pidieron mantener la calma y seguir las instrucciones para una evacuación ordenada.

Los incendios en la Patagonia, Chubut Los incendios en la Patagonia ya arrasaron con más de 4.000 hectáreas. EFE

El pronóstico meteorológico para la jornada incluía posibles tormentas aisladas, especialmente en la zona de Epuyén. Aunque una lluvia intensa podría favorecer las tareas de control, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la actividad eléctrica podría, por el contrario, provocar nuevos focos ígneos.

Según el último parte del SPLIF, el índice de peligrosidad por incendios es “alto” en localidades como Bariloche y Luis Beltrán, y “extremo” en El Bolsón, General Conesa, Río Colorado y Viedma, todas en la provincia de Río Negro.

En total, 4.000 afectadas en la Patagonia

De acuerdo con la Agencia Federal de Emergencias, desde principios de diciembre los incendios forestales quemaron más de 4.000 hectáreas de bosques y viviendas en la Patagonia, precisamente, en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Río Negro.

Mirá todas las imágenes de los incendios en la Patagonia

Los incendios en la Patagonia, Chubut Los incendios en la Patagonia ya arrasaron con más de 4.000 hectáreas. EFE

Los incendios en la Patagonia, Chubut Los incendios en la Patagonia ya arrasaron con más de 4.000 hectáreas. EFE

Los incendios en la Patagonia, Chubut Los incendios en la Patagonia ya arrasaron con más de 4.000 hectáreas. EFE