Emotivo: brigadistas rescataron a un perro que estaba encadenado en medio de los incendios en Chubut

Los incendios en Chubut provocaron la muerte de decenas de animales. Sin embargo, un perro tuvo la suerte de ser rescatado por un brigadista.

En medio de los incendios forestales que afectan a la Patagonia, tuvo lugar una escena emotiva que conmovió a los vecinos y a los fanáticos de los animales. Un perrito que estaba encadenado cerca de los incendios de Chubut fue rescatado por los brigadistas que se encontraban combatiendo las llamas en la zona.

En el video, difundido por el usuario de TikTok “Henry Oporto”, se puede ver a los brigadistas dándole agua al perrito para beber y refrescarse, luego de quitarle las cadenas que lo mantenían atado a una vivienda alcanzada por las llamas en Puerto Patriada, provincia de Chubut.

El animal se encontraba solo, exhausto y rodeado de cenizas, sin posibilidad de escapar del fuego que había arrasado la propiedad donde vivía. La cadena que lo mantenía atado le impidió huir mientras las llamas avanzaban por la zona.

Mirá el video del perro rescatado en Chubut Perro rescatado en medio de los incendios en Chubut De acuerdo con los medios locales, al momento del hallazgo, el perro mostraba signos de deshidratación y estaba visiblemente debilitado. Al verlo, los brigadistas que integran los equipos de combate le suministraron agua y procedieron a mojar su cuerpo para reducir su temperatura. Luego lo retiraron del lugar y lo trasladaron a una zona segura.

El hecho ocurrió el 5 de enero, -y se viralizó en las últimas horas- cuando los focos activos cercanos a Puerto Patriada alcanzaron sectores residenciales. La situación general en la región es crítica, con miles de hectáreas consumidas, viviendas destruidas y más de 3000 personas evacuadas.