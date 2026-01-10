Mientras el fuego cerca a Chubut, denuncian fuerte achique de fondos asignados a bomberos

En el marco de las graves consecuencias producidas por los incendios en la Provincia de Chubut , sectores de la oposición, organizaciones medioambientales y algunas entidades que representan a los bomberos acusaron al Gobierno de llevar adelante fuertes recortes en los fondos que se necesitan para atender los incendios.

El secretario de la Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Gabriel Sandoval , señaló que los mil cuarteles del país solo cobraron en 2025 la mitad de los 66 millones de pesos que le corresponden a cada destacamento.

Sandoval hace referencia de los recursos que recauda el Estado mediante la ley 25.054 que desde 1998 fija una tasa del 5 por mil de todas las primas de seguro de autos y viviendas para financiar al sector.

Estos fondos los administra la Dirección Nacional de Bomberos que depende de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), en el Ministerio de Seguridad de la Nación.

"El sistema nacional de bomberos voluntarios no se está movilizando para los incendios del Sur porque el gobierno nacional ya aclaró que no va a pagar la estadía", comentó el bombero, en diálogo con el programa Buenas Tardes China.

Por otro lado, el principal dispositivo con el que cuenta el Estado nacional para enfrentar los incendios forestales es el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva.

Pese a la ayuda, se mantienen los incendios en Chubut con graves pérdidas ambientales Pese a la ayuda, se mantienen los incendios en Chubut con graves pérdidas ambientales Gobierno de Chubut

El presupuesto asignado a este programa se destina tanto a tareas de prevención como a acciones directas de combate del fuego. La intervención del SNMF se activa a pedido de las provincias y contempla el envío de brigadistas especializados, apoyo logístico y operativo, además de la utilización de aeronaves para enfrentar los focos ígneos.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) dijo que el programa dejó sin ejecutar el 25% de los recursos asignados, lo que equivale a casi $20.000 millones. “Podrían haberse destinado a fortalecer la infraestructura, el equipamiento, las instancias de capacitación y las condiciones laborales de las y los brigadistas”, señalaron en la entidad. Según esta organización, en 2024 se ejecutó un 81% menos de fondos que en 2023.

Para el presupuesto 2026, se proyecta una caída real del presupuesto del SNMF del 68,9% respecto de 2023 y del 71,6% en comparación con 2025, según la FARN.

“Los montos asignados y ejecutados durante la gestión del Gobierno actual permiten visualizar que el manejo del fuego no es una prioridad. Además, más allá de los ajustes presupuestarios, los momentos de su ejecución muestran que la lógica de actuación es siempre con los incendios consumados y nunca con carácter preventivo”, comentó Ariel Slipak, coordinador del área de Investigación de FARN.