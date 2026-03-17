Un año después del anuncio, el Gobierno oficializó la salida de Argentina de la OMS

El Gobierno de Javier Milei celebró este martes la efectivización del retiro de Argentina de la Organización Mundial de la Salud . Se trata de una decisión tomada un año atrás en sintonía con la administración de Donald Trump en los Estados Unidos y en rechazo a la promoción de las "cuarentenas eternas" del organismo supranacional durante la pandemia del COVID-19.

La oficialización del retiro argentino fue comunicada en las redes por el canciller Pablo Quirno, quien explicó que este 17 de marzo se cumplió un año de la notificación formal que presentó el Gobierno ante el secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.

"De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se produce un año después de realizada esa notificación", explicó Quirno.

Y agregó: "Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias".

En ese sentido, Argentina continúa formando parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el organismo especializado del sistema interamericano encabezado por la Organización de los Estados Americanos, que además está afiliado a la Organización Mundial de la Salud.

Los motivos detrás de la salida de Argentina de la OMS

Con la salida del organismo dependiente de las Naciones Unidas, el país dejará de participar en los programas, fondos y foros técnicos coordinados por la OMS, una entidad muy cuestionada por la administración libertaria.

Las durísimas críticas de la gestión de Milei contra la organización sanitaria global se basan en el rechazo a los métodos implementados durante la pandemia del Coronavirus, donde la OMS "falló en su mayor prueba de fuego".

En el comunicado oficial difundido el año pasado, cuando se anunció el retiro argentino de la organización, el Gobierno aseguró que la entidad de la ONU "promovió cuarentenas eternas sin sustento científico", las cuales "provocaron una de las mayores catástrofes económicas de la historia mundial". Para el Gobierno, esas prácticas "podrían catalogarse como un delito de lesa humanidad".

Además, la gestión libertaria cuestionó como en la Argentina "la OMS respaldó a un gobierno que dejó a los niños fuera de la escuela, a cientos de miles de trabajadores sin ingresos, llevó a comercios y PyMEs a la quiebra, y aún así nos costó 130.000 vidas".

En ese sentido, el Gobierno afirmó que las recetas de la OMS "no funcionan porque son el resultado de la influencia política" en lugar de basarse en la ciencia, además de ser "inflexibles" y "asumir competencias que no le corresponden, limitando la soberanía de los países".

"Urge repensar desde la comunidad internacional para qué existen organismos supranacionales, financiados por todos, que no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, se dedican a hacer politica internacional y pretenden imponerse por encima de los países miembro", sentenciaba el texto publicado en 2025.