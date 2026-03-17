Javier Milei participará del acto por el aniversario del atentado a la Embajada de Israel. 

Javier Milei encabezará este martes el acto central por el 34° aniversario del atentado contra la Embajada de Israel en Argentina , uno de los ataques terroristas más graves registrados en el país. La presencia del mandatario será interpretada también como un gesto político de respaldo al Estado de Israel en medio del actual conflicto bélico en Medio Oriente.

La ceremonia se realizará desde las 14.30 en la plaza ubicada en las calles Arroyo y Suipacha , en el barrio porteño de Retiro, lugar donde se encontraba la sede diplomática israelí destruida por el atentado del 17 de marzo de 1992 . Aquel ataque dejó 29 personas muertas y 242 heridas .

Además del Presidente, está previsto que participen del acto distintos funcionarios del Gobierno nacional. Entre ellos estarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , junto a ministros, legisladores nacionales y autoridades diplomáticas.

También asistirán representantes de las principales instituciones de la comunidad judía argentina. Entre los invitados confirmados se encuentran el embajador de Israel en Buenos Aires, Eyal Sela , el presidente de la DAIA , Mauro Berenstein, y el titular de la AMIA , Osvaldo Armoza.

La conmemoración se desarrollará bajo la consigna “La primera vez no se olvida. Esta primera vez tampoco” , en referencia al impacto que tuvo el atentado de 1992 en la sociedad argentina.

La explosión destruyó por completo el edificio de la embajada israelí y provocó una escena de devastación en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. El ataque marcó un antes y un después en materia de terrorismo internacional en el país.

Dos años más tarde, el 18 de julio de 1994, otro atentado volvió a golpear a la comunidad judía argentina cuando un coche bomba explotó frente a la sede de la AMIA, causando 85 muertos y cientos de heridos.

La ceremonia se realiza en medio de la escalada bélica en Medio Oriente

El homenaje de este año se llevará a cabo en un contexto internacional particularmente sensible. La región de Medio Oriente atraviesa un nuevo escenario de tensión tras el inicio de una guerra que comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron bombardeos sobre territorio iraní.

Desde entonces, el conflicto escaló con ataques y represalias que incluyeron ofensivas contra varios países del Golfo y también contra territorio israelí.

En ese marco, la presencia de Milei en el acto vuelve a ratificar la postura de alineamiento político y diplomático del Gobierno argentino con Israel.

Seguridad reforzada en la zona del acto

Debido a la relevancia del evento y al contexto internacional, las autoridades dispusieron un fuerte operativo de seguridad en el área donde se realizará la ceremonia.

La policía montó un amplio dispositivo en la plaza y en las calles cercanas, con controles de acceso y vigilancia reforzada en los alrededores.

Durante el acto, representantes de la DAIA y la AMIA realizarán la tradicional colocación de ofrendas florales en memoria de las víctimas.

Además, está previsto que pronuncie un discurso el embajador israelí en Argentina, Eyal Sela, quien se referirá al atentado y a la situación actual en Medio Oriente.