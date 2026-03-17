Cómo seguirá el proceso de entrega de pozos de agua en el "área top" de Mendoza

El tardío y esperado fallo de la Suprema Corte de Justicia en el caso de entrega de permisos irregulares de pozos de agua en la zona de Agrelo y Ugarteche en Luján de Cuyo, puso nuevamente la lupa sobre cómo está manejando el Departamento General de Irrigación las solicitudes y nuevos permisos de en esa zona que durante décadas ha sido muy codiciada para emprendimientos vinculados con el enoturismo y rubro vitivinícola.

Actualmente, hay cinco empresas que buscan la aprobación final por parte de Irrigación para obtener pozos subterráneos en la margen derecha del río Mendoza (subcuenca El Carrizal), que son la empresa agrícola Cresud SAFIC A, del grupo IRSA, propiedad del empresario Eduardo Elsztain; dos perforaciones para la firma Chimpay La Rioja SA; Grappolo SA, de Walter Bressia, y el empresario Pedro García Mateo.

"Si cumplen con los requisitos, obtendrán el permiso", adelantó el superintendente Sergio Marinelli, en dialogo con MDZ Club (por MDZ Radio). Entre ellos, se encuentran el cumplimiento de "diversas pautas" y la instalación de "estaciones meteorológicas más un pozo adicional con mayor tecnología para medir la recarga de agua", entre otros.

Como justificación a lo que ha sido una zona restringida para el otorgamiento de nuevos pozos en esa zona, Marinelli expresó que según estudió el Honorable Tribunal Administrativo (HTA) de Irrigación que "el tramo que va entre la tubería que genera energía en el río Mendoza (Potrerillos) y Cipolletti es zona de infiltración, el 15% se infiltra y va hacia margen derecho e izquierda del río. Antes no se conocían bien los movimientos de flujos de recarga de agua", comentó.

Agregó que luego de esos estudios se abrió una disponibilidad de un 5% más en la zona, y desde ahí el HTA "obliga a los productores o empresarios que tienen más de 50 hectáreas que comuniquen por telemetría el dato de agua en seis meses; para los que tienen entre 20 y 50 hectáreas, cada dos años; y para los que tienen menos, a través de una Declaración Jurada".

Más perforaciones disponibles

El funcionario defendió la decisión de permitir nuevas perforaciones en la margen derecha del río Mendoza, en la subcuenca de El Carrizal, tras estudios técnicos realizados por el organismo que permiten aumentar la entrega de recursos hídricos "sin que exista riesgo" para el acuífero.

Señaló que se ha hablado de "restricciones" pero no de "prohibiciones" en los últimos años, y que los estudios han permitido esta liberación de cupos. Agregó que el organismo avanza con un proceso para habilitar nuevos permisos de perforación de agua subterránea en una zona que "durante años estuvo bajo restricción".

Sobre las dudas con el otorgamiento de permisos, dijo que no se trata de una decisión discrecional, sino avalados con informes científicos. “Cuando un superintendente firma, no firma alegremente. Hay informes, estudios y firmas de profesionales detrás de esa decisión”, sostuvo.

“Se terminaron de hacer los estudios de niveles del acuífero y ahí surgió la resolución que estábamos esperando para establecer si había o no agua disponible”, explicó.

Los permisos de agua "en evaluación"

En ese marco, Irrigación abrió en los últimos meses la posibilidad de otorgar cinco permisos de perforación a distintas empresas, aunque el funcionario aclaró que todavía no fueron concedidos formalmente. “Los permisos no han sido otorgados todavía, porque el proceso es largo y deben cumplir requisitos”, indicó.

En ese sentido, remarcó que el debate judicial reciente sobre los pozos de Agrelo no cuestionó la disponibilidad de agua, sino la forma en que se otorgaron permisos en el pasado. “Lo que se juzgó fue que se autorizaba a darle agua a consorcios y no de manera individual. Fue una cuestión formal, no porque no hubiera agua”, afirmó.

El titular de Irrigación también defendió el criterio utilizado para definir quiénes pueden acceder a los nuevos permisos. “Se decide por orden de llegada: primero en el tiempo, primero en el derecho”, explicó.

Además, señaló que las empresas interesadas deben cumplir con nuevas exigencias técnicas para poder avanzar en el proceso. Entre ellas, la instalación de estaciones meteorológicas, pozos de monitoreo y sistemas de medición que permitan controlar la recarga del acuífero.

“Les hemos exigido cosas que normalmente no se exigen, como estaciones meteorológicas, pozos de monitoreo y tecnología especial para medir la recarga”, detalló.

Frente a las críticas que advierten sobre un posible impacto en la disponibilidad de agua en la región, Marinelli insistió en que la decisión se basa en estudios científicos. “No lo digo yo: lo dicen los institutos especializados en recursos hídricos más importantes del país”, concluyó.

Por qué esas empresas podrían obtener pozos

Por otro lado, Marinelli justificó que las cinco empresas que solicitaron pozos no se "saltaron la fila" y aseguró que es un proceso que "comenzó a ordenarse en 2017".

"No se hizo antes porque se estaba terminando el estudio de nivel del acuífero. Ahí surgió la resolución (ndr: la 125 de Irrigación) para establecer si había o no agua disponible para terminar el proceso que habíamos iniciado y se había roto, que era que todos los que estaban inscriptos y que ratificaran su deseo de tener un pozo, tuvieran la posibilidad que no tuvieron antes porque los habían salteado", defendió.

Además sostuvo que "cuando se introducen nuevos permisos en ese proceso, la Corte los habilitó para que sean parte de ese proceso, y como la cuota de agua era suficiente, se habilitó. Pero todavía no han sido otorgados, y para los que han pedido más agua para más hectáreas, hay condicionalidades para el agua futuro".

Sobre esas cinco empresas, justificó que al principio Irrigación les negó el permiso anteriormente "porque se habían presentado después, y quedaron atrás. Estos son los últimos. No hay más. A los que estaban delante, ya tuvieron las perforaciones. Esto está en proceso por una cuestión administrativa y de forma de cumplimiento. Hay que cumplir con los requisitos", acotó.