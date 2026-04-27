Cuatro plantas de interior que pueden crecer en agua y decorar la casa

No todas las plantas necesitan una maceta con tierra para convertirse en parte de la decoración del hogar. En departamentos chicos, escritorios con poco espacio o ambientes donde se busca evitar el desorden del sustrato, el cultivo en agua ganó terreno como una alternativa simple y visualmente atractiva.

La clave está en elegir especies capaces de desarrollar raíces sanas en un recipiente limpio, con luz indirecta y ciertos cuidados básicos. Entre las más elegidas aparecen el potus , la monstera adansonii , el singonio y algunas drácenas , especialmente la Dracaena sanderiana.

El potus es probablemente la planta más agradecida para quienes empiezan con este método. Sus tallos enraízan con facilidad en agua y, según la Universidad de Wisconsin-Madison, pueden desarrollar raíces en unas tres o cuatro semanas si las condiciones son adecuadas. Su crecimiento colgante lo vuelve ideal para repisas, bibliotecas o frascos de vidrio ubicados en altura. Además, tolera distintos ambientes interiores, siempre que no quede expuesto al sol directo durante muchas horas.

La monstera adansonii, famosa por sus hojas perforadas, también puede propagarse en agua a partir de esquejes con nudos. En este caso, el atractivo no está solo en el follaje: las raíces blancas que se forman dentro del recipiente pasan a ser parte de la escena decorativa. Para que prospere, conviene ubicarla en un sitio luminoso, pero sin sol fuerte, y renovar el agua cuando se enturbie. Las guías de propagación recomiendan usar recipientes limpios y evitar que hojas sumergidas se pudran dentro del agua.

El singonio suma otra ventaja: ofrece variedades con hojas verdes, crema o rosadas, lo que permite jugar con la decoración sin necesidad de grandes macetas. Es una planta de interior muy usada por su capacidad de adaptación y por su tolerancia a condiciones de luz moderada. En agua puede crecer de manera más controlada que en tierra, algo útil para quienes prefieren plantas que no invadan demasiado el espacio. Como ocurre con otras especies tropicales, agradece la humedad ambiental y los lugares protegidos de corrientes frías.

La cuarta opción requiere una aclaración. Cuando se habla de drácena en agua, muchas veces la referencia más precisa es la Dracaena sanderiana, conocida comercialmente como bambú de la suerte. Aunque su nombre popular puede confundir, no se trata de un bambú real. Esta planta puede mantenerse en recipientes con agua, siempre que las raíces permanezcan cubiertas, el líquido se renueve periódicamente y el recipiente se mantenga limpio para evitar bacterias o algas.

Cuidados básicos para que duren más

Cultivar plantas en agua reduce algunos problemas típicos de las macetas, como el exceso de riego o ciertas plagas asociadas al sustrato. Sin embargo, no significa olvidarse por completo del cuidado. Especialistas en propagación recomiendan usar herramientas limpias, elegir esquejes sanos, retirar las hojas que quedarían sumergidas y cambiar el agua con frecuencia para evitar contaminación. La Universidad de Illinois aconseja renovar el agua cada tres a cinco días durante la propagación, especialmente cuando se busca que los esquejes desarrollen raíces fuertes.

Con el tiempo, algunas plantas cultivadas solo en agua pueden necesitar un pequeño aporte de fertilizante líquido diluido, porque el agua no ofrece los mismos nutrientes que la tierra. También conviene observar el color de las raíces, el estado de las hojas y la limpieza del recipiente. Si el agua se vuelve turbia, aparecen malos olores o las raíces se oscurecen, es momento de cambiar el líquido y lavar el frasco. Con esos cuidados simples, un vaso, una botella o un florero pueden transformarse en una forma práctica de sumar verde, decorar la casa y disfrutar el crecimiento de las plantas desde la raíz.