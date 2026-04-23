Tres plantas que crecen en el agua y quedan perfectas en el dormitorio

A veces no hace falta cambiar todos los muebles para que un dormitorio se vea distinto. Alcanzan un frasco de vidrio, un rincón con buena luz y una planta que acompañe sin pedir demasiado. En ese universo de opciones fáciles, hay tres especies que vienen ganando lugar por una razón simple:

"Enraízan en agua, lucen bien y no obligan a lidiar con tierra dentro de la habitación" . La base del consejo funciona, pero con una precisión importante: más que “vivir para siempre” solo en agua, estas plantas suelen adaptarse muy bien a ese formato como decoración y propagación, especialmente en interiores.

El singonio es una de esas plantas que encajan rápido en un cuarto porque tiene una estética liviana y hojas en forma de flecha que cambian a medida que madura. Fuentes de jardinería como RHS y Gardeners’ World coinciden en que se lleva mejor con la luz indirecta o filtrada y que el sol directo puede quemar sus hojas.

Por eso funciona bien en mesas de luz, estantes o cómodas ubicadas cerca de una ventana, pero sin exposición fuerte. La ventaja estética es clara: no necesita demasiado volumen para destacar y, en recipientes transparentes, deja ver las raíces, algo que suma un detalle decorativo extra.

Tradescantia: color, caída y crecimiento rápido

La tradescantia juega otra carta. Tiene más movimiento, más textura y una mezcla de verdes, violetas o plateados que rompe con el típico verde uniforme de muchas plantas de interior.

La North Carolina State University y la Royal Horticultural Society señalan que se propaga con facilidad desde esquejes y que estos pueden enraizar en agua, algo que la vuelve ideal para repisas, frascos altos o soportes colgantes dentro del dormitorio. También necesita luz filtrada o brillante sin exceso de sol, porque en lugares muy oscuros puede perder color, y en condiciones de exceso de humedad o agua estancada puede sufrir pudriciones.

Coleo: el toque más vibrante

El coleo aporta otra energía. Sus hojas combinan rojo, bordó, verde, amarillo o rosa, y por eso suele funcionar muy bien en dormitorios de tonos neutros que necesitan un punto focal. La Universidad de Florida indica que sus esquejes pueden enraizar en agua, incluso en cortes pequeños, y que además responde bien en interiores con buena luz. En otras palabras, no es solo una planta fácil: también es una forma rápida de sumar color sin depender de flores. Eso sí, cuanto mejor sea la luz natural disponible, mejor se sostendrá la intensidad del follaje.

Para que las tres duren más en este formato, conviene pensar el agua como parte del cuidado y no como un detalle menor. Cambiarla cada 7 a 10 días, limpiar el recipiente y usar agua reposada ayuda a mantener las raíces sanas y a evitar olor, bacterias o turbiedad. La ubicación también importa: el dormitorio puede ser un buen lugar si tiene claridad suficiente, pero no un sol duro sobre el vidrio. Y hay un matiz más que vale la pena sumar: si la idea es dejarlas mucho tiempo en agua, no alcanza con olvidarse de ellas. Para sostener un crecimiento prolongado, muchas veces hace falta pasar luego a sustrato o a un esquema hidropónico más completo.

En definitiva, el truco no pasa solo por elegir una planta linda, sino por elegir una que acompañe bien el ritmo de la casa. En ese sentido, singonio, tradescantia y coleo tienen algo en común: son agradecidas, decorativas y fáciles de adaptar a un frasco o vaso con agua para renovar el dormitorio sin complicaciones. No hacen magia, pero sí cambian el clima visual del ambiente con muy poco. Y a veces, para que un cuarto se sienta distinto, eso alcanza.