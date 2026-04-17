Tres plantas que crecen en agua, casi no requieren cuidado y ayudan a mejorar el aire en casa

No es solo una cuestión estética. En los últimos años, sumar plantas al hogar dejó de ser un detalle decorativo para convertirse en una elección más consciente. Espacios más verdes, más frescos y, sobre todo, más simples de mantener.

En ese contexto, hay un grupo de especies que viene ganando protagonismo: las que crecen directamente en agua. Sin tierra, sin macetas tradicionales y con un nivel de cuidado mínimo, se volvieron una alternativa ideal para quienes quieren sumar verde sin complicarse.

Además, aportan algo extra. No hacen milagros, pero sí contribuyen a generar una sensación de aire más limpio y ambientes más agradables.

La lógica es simple: menos mantenimiento, menos problemas. Estas plantas no ensucian, no requieren trasplantes frecuentes y permiten ver el crecimiento de sus raíces, algo que también suma desde lo visual.

Son especialmente útiles en espacios chicos o departamentos donde cada detalle cuenta. Un frasco de vidrio con raíces visibles puede cambiar por completo un rincón.

También resultan una buena opción para quienes no tienen experiencia. No hay que medir tanto el riego ni preocuparse por el tipo de tierra. Con agua limpia y algo de luz, alcanzan.

Tres plantas que se adaptan perfecto a este sistema

Hay muchas especies que pueden vivir en agua, pero algunas se destacan por su resistencia y facilidad de reproducción.

El filodendro es una de las más elegidas. Se adapta rápido, crece sin dificultad y tiene hojas verdes intensas que cuelgan con elegancia. Funciona muy bien en estantes altos o bibliotecas, donde sus ramas pueden caer de forma natural.

Filodendro Angolano.jpg El filodendro es una de las tres plantas de esta lista. Shutterstock

La cinta —también conocida como lazo de amor o malamadre— es otra clásica. Tiene una gran ventaja: genera brotes que pueden separarse y colocarse directamente en agua. Es resistente, versátil y se adapta a distintos ambientes sin exigir demasiado.

El coleo, en cambio, suma color. Sus hojas combinan tonos rojizos, verdes y violetas, lo que la convierte en una opción más llamativa. No es tan conocida como las anteriores, pero crece rápido y aporta un toque distinto.

Cuidados básicos que hacen la diferencia

Aunque son fáciles de mantener, hay algunos puntos clave que no conviene descuidar. El más importante es el agua.

Lo ideal es renovarla cada siete a diez días. Con el tiempo, pueden acumularse bacterias o residuos que afectan las raíces. Si el agua se vuelve turbia o tiene olor, hay que cambiarla antes.

También es recomendable usar recipientes limpios —preferentemente de vidrio— y evitar la exposición directa al sol fuerte, que puede dañar las hojas.

Un detalle que suma: en cada recambio, enjuagar suavemente las raíces ayuda a mantenerlas sanas y favorece el crecimiento.

Un recurso simple para cambiar el ambiente

No hace falta llenar la casa de plantas para notar la diferencia. A veces alcanza con sumar una o dos en puntos estratégicos: una repisa, una mesa de luz o incluso el escritorio.

Estas especies, que viven en agua, combinan practicidad y estética. No demandan demasiado tiempo, no generan desorden y aportan un cambio visible en el espacio.

En un ritmo de vida cada vez más acelerado, ese equilibrio entre simpleza y bienestar es, probablemente, lo que explica por qué cada vez más personas las eligen.