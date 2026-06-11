Las plantas que reducen el barro en el jardín

Para combatir la acumulación de barro en el jardín, hay plantas que se destacan por sus densas raíces que afianzan suelos blandos.

La acumulación de barro en sectores del jardín es una complicación que suele intensificarse ante la presencia de lluvias. Sin embargo, la naturaleza ofrece una alternativa más ecológica y estética: el uso estratégico de plantas con alta capacidad de absorción.

Plantas para reducir el barro Una de las aliadas para combatir este problema es el lirio amarillo. Es una de las opciones más valoradas por los diseñadores de exteriores cuando se trata de sanear terrenos anegados.

Esta especie no solo convive sin problemas con las raíces sumergidas, sino que su entramado radicular es sumamente denso, lo que otorga una firmeza inmediata a los suelos blandos. Su follaje alargado y sus llamativas flores amarillas durante las estaciones cálidas la convierten en la candidata ideal para colonizar zanjas, perímetros de estanques o depresiones del relieve donde el agua tiende a estancarse de forma natural.

También otra opción son los juncos. Estas plantas son las reinas indiscutibles de los ecosistemas de humedal, lo que explica su eficiencia a la hora de absorber grandes volúmenes de agua en el ámbito doméstico. Su estructura vertical rompe la monotonía del jardín, aportando una textura única.

Por último, el cárex para quienes buscan una estética más cercana a la del pasto tradicional, esta herbácea perenne es la alternativa adecuada. Crece formando matas redondeadas y densas que tapizan la superficie en tiempo récord. Su gran valor radica en que funciona como un escudo protector: al cubrir la capa superior del suelo, amortigua el impacto de las gotas de lluvia, evitando que el agua lave los nutrientes de la tierra y convirtiendo el lodo en una alfombra verde firme y transitable, que tolera muy bien las zonas de semisombra.