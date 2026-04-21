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Las 5 plantas comestibles que crecen en cualquier lugar

Tener plantas comestibles en casa no es una moda. Es una solución simple, útil y cada vez más elegida.

Julián Martínez

Plantas comestibles.

Plantas comestibles.

Es más fácil de lo que parece. No hace falta un jardín grande para tener alimentos frescos en casa. Con una maceta, luz y un poco de cuidado, es posible cultivar plantas comestibles en balcones o interiores. Cada vez más personas eligen esta opción para ahorrar y mejorar su alimentación diaria.

Qué plantas sirven en espacios pequeños

La primera opción es la Albahaca. Es simple de cuidar y crece bien en macetas. Solo necesita luz y riego regular. Se usa en muchas recetas y aporta aroma fresco a cada comida.

albahaca

Otra planta ideal es la Fresa. Se adapta a macetas colgantes y da frutos en poco espacio. A pesar de su tamaño, ofrece buena producción si recibe sol varias horas al día.

El Tomate cherry es uno de los favoritos. Crece en macetas profundas y da frutos en cantidad. Es una opción práctica para balcones con buena luz. También destaca la Menta. Es resistente y crece rápido. No exige muchos cuidados y sirve para infusiones, postres o bebidas. Eso sí, conviene mantenerla en una maceta aparte.

plantas

El Cebollín completa la lista. Tiene una ventaja clara: vuelve a crecer luego de cada corte. Esto permite tener un suministro constante para cocinar.

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