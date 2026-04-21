Las 5 plantas comestibles que crecen en cualquier lugar

Tener plantas comestibles en casa no es una moda. Es una solución simple, útil y cada vez más elegida.

Es más fácil de lo que parece. No hace falta un jardín grande para tener alimentos frescos en casa. Con una maceta, luz y un poco de cuidado, es posible cultivar plantas comestibles en balcones o interiores. Cada vez más personas eligen esta opción para ahorrar y mejorar su alimentación diaria.

Qué plantas sirven en espacios pequeños La primera opción es la Albahaca. Es simple de cuidar y crece bien en macetas. Solo necesita luz y riego regular. Se usa en muchas recetas y aporta aroma fresco a cada comida.

albahaca

Otra planta ideal es la Fresa. Se adapta a macetas colgantes y da frutos en poco espacio. A pesar de su tamaño, ofrece buena producción si recibe sol varias horas al día.

El Tomate cherry es uno de los favoritos. Crece en macetas profundas y da frutos en cantidad. Es una opción práctica para balcones con buena luz. También destaca la Menta. Es resistente y crece rápido. No exige muchos cuidados y sirve para infusiones, postres o bebidas. Eso sí, conviene mantenerla en una maceta aparte.