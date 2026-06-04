Tu casa se siente pesada: estas plantas ayudan a dar frescura y vida

Para sentir el ambiente más fresco sin gastar tanto en ventiladores o aire acondicionado, algunas plantas de interior brindan esa sensación de frescura , humedad y bienestar. Además de decorar, aportan sombra natural y ayudan a transformar espacios cerrados en lugares más agradables para descansar.

La cuna de Moisés aparece entre las favoritas para dormitorios y salas. Sus hojas verdes grandes ayudan a dar sensación de frescura visual y orden. También es elegida por personas que viven en departamentos o espacios pequeños. Necesita luz indirecta y riego moderado. Cuando está sana, cambia por completo el aspecto de una habitación.

El pothos sigue entre las plantas más buscadas para interiores por su resistencia y facilidad de cuidado. Crece rápido, cae en forma natural desde estantes o macetas altas y aporta una imagen más fresca al ambiente. Muchas personas la colocan cerca de ventanas o en oficinas donde el aire suele sentirse más seco y pesado durante el día.

Otro clásico es el helecho de Boston. Sus hojas abundantes ayudan a generar una sensación de humedad natural en espacios cerrados. Por eso suele verse en baños, galerías o rincones con poca ventilación. También aporta movimiento visual y una imagen más viva dentro del hogar, algo que muchas personas buscan en épocas de calor intenso.

Haz que tu helecho luzca saludable y único Foto: Shutterstock Haz que tu helecho luzca saludable y único Foto: Shutterstock

La lengua de suegra ganó popularidad por su resistencia y bajo mantenimiento. Tolera interiores con poca luz y necesita poca agua. Además, sus hojas verticales ayudan a decorar espacios modernos y pequeños. La palmera areca también aparece entre las más elegidas. Su tamaño y follaje generan sensación tropical y hacen que cualquier ambiente se vea más fresco y luminoso.