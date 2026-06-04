Presenta:

Tendencias

|

Plantas

Tu casa se siente pesada: estas plantas ayudan a dar frescura y vida

Rodearse de plantas cambia cómo se siente una casa. Ayudan a crear un entorno más relajado, fresco y agradable para pasar muchas horas dentro del hogar.

Julián Martínez

Planta que cambian tu casa Fuente: IA Gemini.

Planta que cambian tu casa Fuente: IA Gemini.

Para sentir el ambiente más fresco sin gastar tanto en ventiladores o aire acondicionado, algunas plantas de interior brindan esa sensación de frescura, humedad y bienestar. Además de decorar, aportan sombra natural y ayudan a transformar espacios cerrados en lugares más agradables para descansar.

Las plantas de interior que ayudan a refrescar el ambiente

La cuna de Moisés aparece entre las favoritas para dormitorios y salas. Sus hojas verdes grandes ayudan a dar sensación de frescura visual y orden. También es elegida por personas que viven en departamentos o espacios pequeños. Necesita luz indirecta y riego moderado. Cuando está sana, cambia por completo el aspecto de una habitación.

jardín, plantas, lirio de paz, cuna de moisés, espatifilo

El pothos sigue entre las plantas más buscadas para interiores por su resistencia y facilidad de cuidado. Crece rápido, cae en forma natural desde estantes o macetas altas y aporta una imagen más fresca al ambiente. Muchas personas la colocan cerca de ventanas o en oficinas donde el aire suele sentirse más seco y pesado durante el día.

pothos2

Otro clásico es el helecho de Boston. Sus hojas abundantes ayudan a generar una sensación de humedad natural en espacios cerrados. Por eso suele verse en baños, galerías o rincones con poca ventilación. También aporta movimiento visual y una imagen más viva dentro del hogar, algo que muchas personas buscan en épocas de calor intenso.

Haz que tu helecho luzca saludable y único Foto: Shutterstock
Haz que tu helecho luzca saludable y único Foto: Shutterstock

Haz que tu helecho luzca saludable y único Foto: Shutterstock

La lengua de suegra ganó popularidad por su resistencia y bajo mantenimiento. Tolera interiores con poca luz y necesita poca agua. Además, sus hojas verticales ayudan a decorar espacios modernos y pequeños. La palmera areca también aparece entre las más elegidas. Su tamaño y follaje generan sensación tropical y hacen que cualquier ambiente se vea más fresco y luminoso.

lengua de suegra, papel de aluminio
Un truco que funciona. Fuente: IA Gemini.

Un truco que funciona. Fuente: IA Gemini.

Archivado en

Notas Relacionadas