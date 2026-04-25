El agua en Argentina: un proceso de cambio regulatorio imparable que el país debe incorporar

En el mundo desarrollado se consolida una tendencia que, más temprano que tarde, impactará de lleno en América Latina: el avance hacia regulaciones más estrictas para el control de contaminantes emergentes en el agua y el endurecimiento de las obligaciones ambientales de las operadoras de agua y saneamiento.

No se trata de una moda normativa, sino de un proceso estructural impulsado por tres fuerzas convergentes: el progreso científico (que detecta contaminantes antes invisibles), el aumento de la sensibilidad social y política frente al riesgo ambiental, y la presión creciente de los mercados internacionales por cadenas de suministro más limpias y verificables.

En este contexto, la Unión Europea ha dado un paso decisivo al actualizar su marco regulatorio de protección de aguas superficiales y subterráneas, ampliando el universo de sustancias monitoreadas e incorporando nuevas exigencias sobre químicos persistentes y compuestos de alta preocupación.

En paralelo, el Reino Unido ha adoptado una estrategia específica para enfrentar los PFAS —las llamadas “sustancias eternas”— y ha reforzado el régimen de obligaciones legales de las empresas de agua para reducir contaminación , elevando los estándares de transparencia y rendición de cuentas.

La señal es inequívoca: la regulación del agua ya no se limita a parámetros clásicos como bacterias o metales pesados, sino que comienza a incorporar contaminantes de nueva generación, mezclas químicas complejas y criterios de riesgo ambiental acumulativo.

Para Argentina, este proceso no debería leerse como una cuestión exclusivamente técnica. Lo que está en juego es una transformación más amplia: la evolución del concepto de calidad del agua hacia una agenda de salud pública, competitividad productiva y sostenibilidad ambiental. En los próximos años, la presión para modernizar normas y sistemas de control será creciente, incluso si el país no lo decide voluntariamente. El cambio regulatorio es, en los hechos, imparable.

La primera razón es científica y sanitaria

Cada año se acumula evidencia sobre la persistencia ambiental de ciertos compuestos industriales y domésticos, su presencia en cuerpos de agua y su potencial impacto en la salud humana. La tecnología de laboratorio hoy permite detectar concentraciones ínfimas, y esa capacidad cambia la conversación pública: lo que antes era invisible ahora es medible, y lo que es medible se vuelve regulable.

La historia de las políticas ambientales demuestra que la regulación casi siempre llega después del avance tecnológico de medición.

La segunda razón es económica

Si Europa avanza hacia estándares más estrictos, es razonable prever que esas exigencias se filtren hacia el comercio internacional mediante mecanismos de certificación, trazabilidad y requisitos técnicos. En otras palabras, lo que comienza como regulación ambiental interna puede terminar funcionando como una barrera técnica indirecta para exportadores.

En el marco del acuerdo UE–Mercosur, este aspecto merece especial atención: la calidad del agua —y el nivel de contaminantes permitidos— puede convertirse en un factor relevante para industrias alimentarias, bebidas, agricultura y múltiples cadenas de valor donde el agua es un insumo crítico.

¿Argentina está preparada para responder a un mundo donde la calidad hídrica ya no se define solo por potabilidad básica, sino por estándares sofisticados asociados a contaminantes emergentes? La respuesta, hoy, es parcial. Existen capacidades técnicas y científicas en el país, pero la normativa y los sistemas de monitoreo y fiscalización no siempre acompañan la velocidad de cambio global.

agua Cada año se acumula evidencia sobre la persistencia ambiental de ciertos compuestos industriales y domésticos. Archivo.

Sin embargo, la pregunta más importante no es si Argentina deberá avanzar, sino cómo se implementará ese avance y quién asumirá sus costos. Porque regular contaminantes emergentes no es simplemente agregar un artículo a una ley: implica inversiones concretas en infraestructura, laboratorios, sistemas de medición, ampliación de plantas de tratamiento, rediseño de procesos industriales, auditorías, sistemas de información y transparencia pública. Todo eso requiere financiamiento.

Aquí aparece el dilema central:

¿Quién pagará la transición?

¿Las operadoras mediante tarifas?

¿El Estado mediante subsidios o inversiones públicas?

¿Las industrias responsables mediante esquemas de “quien contamina paga”?

¿O los consumidores mediante aumentos indirectos en productos y servicios?

Cada opción tiene implicancias distributivas y políticas. Lo que Europa está sugiriendo, de forma creciente, es un camino de corresponsabilidad donde el peso no recaiga exclusivamente en el usuario final, sino también en los sectores productivos que introducen contaminantes en el ambiente.

También es clave comprender que esta agenda no se resolverá únicamente con ingeniería o financiamiento. Requiere gobernanza institucional. En Argentina, el marco regulatorio hídrico está fragmentado: conviven competencias municipales, provinciales y nacionales, con reguladores de servicios, autoridades ambientales, organismos de cuenca y actores privados con distintos niveles de capacidad técnica.

En ese contexto, modernizar normas implica inevitablemente una discusión política: quién impulsa la agenda, quién define prioridades y quién tiene autoridad para exigir cumplimiento.

Las empresas de agua y saneamiento —públicas o privadas— enfrentarán crecientemente una demanda social de transparencia. El ciudadano del futuro no solo exigirá continuidad del servicio, sino información verificable sobre calidad, contaminantes, monitoreo y acciones de mitigación.

El modelo de confianza basado en “el agua es potable porque lo dice el sistema” se está agotando. Se impone un modelo de confianza basado en datos abiertos, trazabilidad y rendición de cuentas. Argentina tiene dos opciones: reaccionar tarde y a la defensiva, o anticiparse con una estrategia inteligente.

Anticiparse no significa copiar regulaciones europeas sin adaptación local, sino diseñar un proceso gradual, realista y técnicamente sólido, con metas progresivas, incentivos adecuados y financiamiento sostenible. Significa también invertir en capacidades de medición y en ciencia aplicada, para evitar que el país dependa exclusivamente de estándares externos sin capacidad de discusión propia.

contaminada Modernizar normas implica inevitablemente una discusión política. Archivo.

El agua dejó de ser solo infraestructura. Hoy es geopolítica, comercio, salud pública y reputación institucional. La tendencia global hacia el control de contaminantes emergentes seguirá acelerándose. Por eso, en Argentina la discusión ya no debería centrarse en si el cambio regulatorio ocurrirá. La discusión relevante es otra: quién lo liderará, cómo se financiará y cuándo se ejecutará.

* Gonzalo Meschengieser. Médico Sanitarista MN 117.793. CEO de la Cámara Argentina del Agua