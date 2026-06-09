Las plantas que crecen en agua y son ideales para decorar la casa en invierno

En pleno invierno, cuando las macetas empiezan a ocupar menos balcones y las ventanas se abren poco, las plantas de agua ganan terreno dentro de casa. No prometen magia ni cuidados cero, pero sí una forma limpia, decorativa y bastante simple de sostener algo verde en ambientes cerrados.

La tendencia apunta a especies que pueden vivir o enraizar en recipientes transparentes, sin necesidad de una maceta tradicional con tierra. Entre las más elegidas aparecen el potus, el bambú de la suerte, el filodendro y el singonio, cuatro plantas de interior valoradas por su bajo mantenimiento y por su capacidad de adaptarse a espacios frescos, siempre que estén protegidas del frío extremo.

El atractivo no pasa solo por la facilidad. Ver las raíces crecer en agua, usar frascos de vidrio, sumar piedras decorativas o ubicar una planta sobre una mesa de luz, una repisa o un escritorio cambia por completo la escena. En departamentos chicos, además, este sistema evita el polvo de la tierra, ocupa poco lugar y permite detectar rápido si el agua se ensucia o si las raíces empiezan a deteriorarse.

El potus, por ejemplo, es una de las especies más nobles para principiantes: Clemson Extension lo describe como una planta popular, ornamental y fácil de cuidar, que tolera luz baja, aunque crece mejor con claridad indirecta.

El potus es el clásico que rara vez falla: se reproduce por esquejes con nudos y puede enraizar tanto en agua como en sustrato, por eso suele ser la puerta de entrada para quienes recién empiezan. El bambú de la suerte, que en realidad es una Dracaena sanderiana , también admite cultivo en agua; sus tallos deben quedar sujetos con piedras o bolitas y el agua debe cubrir las raíces.

El filodendro aporta hojas más grandes y aspecto selvático, mientras que el singonio suma follaje en forma de flecha y funciona bien como planta colgante o guiada en tutor.

Cuidados simples para que no se arruinen

Que puedan crecer sin tierra no significa que haya que dejarlas olvidadas. La clave está en renovar el agua con frecuencia, lavar los recipientes para evitar algas y ubicar las plantas donde reciban buena luz natural, pero no sol directo fuerte. En el caso del bambú de la suerte, Clemson Extension recomienda cambiar el agua semanalmente y usar fertilizante líquido muy diluido cada dos meses. También conviene evitar ventanas heladas, calefactores y corrientes de aire: el potus, por ejemplo, prefiere ambientes templados y puede dañarse con golpes de frío o calor seco.

La palabra “resistentes” merece una aclaración: estas plantas no están pensadas para soportar heladas ni para pasar el invierno a la intemperie. Son especies tropicales o subtropicales que se defienden bien dentro de una casa, donde la temperatura se mantiene más estable. Por eso, el mejor lugar suele ser un ambiente luminoso, lejos del vidrio frío durante la noche y de la calefacción directa durante el día. El singonio, por caso, es considerado una planta de bajo mantenimiento para interiores, pero agradece humedad y luz indirecta.

Con pocos elementos —un frasco limpio, agua renovada, un esqueje sano y algo de paciencia— es posible armar un rincón verde sin complicarse con trasplantes ni bolsas de sustrato. Potus, bambú de la suerte, filodendro y singonio combinan bien con estilos modernos, se adaptan a espacios reducidos y ofrecen una ventaja extra: permiten ver, día a día, cómo la planta crece desde la raíz.