Prepárate para la primavera: las plantas recomendadas en esta temporada

El calor está por llegar. Preparar tus plantas para la primavera con anticipación asegura un espectáculo de belleza natural durante el cambio de temporada.

Las fresias son de las primeras opciones en mostrar sus pétalos vistosos. Esta planta resalta por su aroma dulce y necesita riego moderado antes del verano.

El jazmín de leche cubre de blanco las paredes durante las primeras semanas soleadas. Es fundamental podar las ramas secas ahora para estimular la salida de nuevos brotes.

Las azaleas ofrecen tonos vivos desde el comienzo de la floración en los jardines. Necesitan suelos ácidos y sombra parcial para evitar que el sol fuerte queme las hojas.

Las caléndulas aportan colores amarillos y naranjas al paisaje de los patios de casa. Estas plantas resisten bien el frío previo y atraen insectos beneficiosos para la tierra .

JARDÍN LA LAVANDA ES CONOCIDA POR SU DULCE Y POTENTE AROMA Foto: Shutterstock

La lavanda demanda luz solar directa y una tierra con gran capacidad de drenaje. Limpiar la base del tallo de hierbas malas garantiza un crecimiento tupido y duradero.

Los agapantos empiezan a formar sus varas florales cuando sube la temperatura de la tarde. Agregar abono orgánico en la raíz nutre la planta.