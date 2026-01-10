Incendios: Nacho Torres aseguró que las próximas 48 horas son clave para contener el fuego

La provincia de Chubut atraviesa una situación extrema a raíz de los incendios forestales que afectan a la Cordillera, con más de 3.500 hectáreas dañadas y miles de personas evacuadas en los últimos días. En ese contexto, el gobernador Ignacio Nacho Torres advirtió que “las próximas 48 horas son vitales para terminar de contener el fuego”.

Según expresó el mandatario en un extenso posteo oficial, el pronóstico climático para el fin de semana anticipa condiciones adversas, con altas temperaturas y vientos persistentes, lo que obliga a redoblar esfuerzos.

No obstante, destacó el trabajo articulado entre la Provincia, la Nación y otras jurisdicciones, además del compromiso de brigadistas, bomberos voluntarios, personal de vialidad y vecinos, que está especialmente enfocado en Puerto Patriada , el punto más crítico hasta el momento.

“Vimos cómo toda la comunidad chubutense, junto al Servicio Nacional de Manejo del Fuego y con el acompañamiento de provincias como Río Negro, Neuquén, Córdoba y Santiago del Estero, logró contener el avance de las llamas. Solo hubo una vivienda afectada”, subrayó Torres, quien manifestó su “profundo orgullo por el espíritu solidario” de la población y de los intendentes de la Comarca Andina.

De acuerdo al parte oficial, actualmente operan ocho medios aéreos en distintos sectores del incendio, en coordinación con las brigadas terrestres. En las próximas horas se sumarán aeronaves de refuerzo y brigadistas provenientes de Chile y Córdoba .

En total, 479 personas —entre brigadistas, rescatistas, bomberos, fuerzas de seguridad y personal de apoyo— están abocadas al combate del fuego. Al día de hoy se contabilizan 15 familias evacuadas y dos autoevacuadas, todas reubicadas y asistidas por el Estado provincial.

El incendio ya afectó más de 5.500 hectáreas de campo y bosque nativo. Las tareas se concentran en el refuerzo de líneas de cortafuegos, el enfriamiento de puntos calientes y la apertura y ensanchamiento de caminos en las zonas más comprometidas. En este marco, la Ruta Nacional 40 se encuentra habilitada, aunque las autoridades solicitaron a la población mantenerse alerta ante posibles evacuaciones preventivas.

Una de las peores tragedias ambientales en 20 años

Las autoridades reconocen que se trata de uno de los incendios más graves de las últimas dos décadas. A las personas debieron ser evacuadas en localidades como Epuyén y El Hoyo, donde el fuego llegó a zonas pobladas y obligó incluso al corte preventivo de la Ruta 40, se suma el daño material: que solo en Epuyén, se reportaron diez viviendas destruidas.

El secretario de Bosques, Abel Nievas, calificó la situación como “la peor tragedia ambiental en 20 años”, mientras que desde Parques Nacionales y el Comité de Emergencias señalaron que la sequía histórica, la topografía agreste y la falta de lluvias significativas complican las tareas de control.

Apoyo de Córdoba y provincias vecinas

En las últimas horas, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se comunicó con Nacho Torres para expresar su solidaridad y disponer el envío inmediato de un avión hidrante, un helicóptero y 63 bomberos voluntarios. El contingente cordobés viaja con equipamiento completo y logística propia para intervenir durante al menos diez días en la zona de El Hoyo.

Además, participan aviones hidrantes de Santa Fe, Río Negro, Neuquén y Santiago del Estero, incluido un Boeing 737 Fireliner con capacidad de descarga de 15.000 litros, junto a aeronaves provenientes de Chile.

Actualmente se mantienen dos focos activos: uno en el Parque Nacional Los Alerces, camino a Cholila, sin viviendas comprometidas, y otro en El Hoyo, donde se concentra el mayor despliegue operativo. “Viernes y sábado son días críticos por el viento y las temperaturas”, alertó el gobernador.

"Vamos a salir adelante"

Torres recordó que el único canal oficial de información es el Sistema de Manejo del Fuego y Defensa Civil, y advirtió que no existe ningún CBU oficial para donaciones, desmintiendo posibles estafas.

En relación con los incendios, el mandatario confirmó que mantiene contacto permanente con la Fiscalía y aseguró que se avanza con una investigación articulada con Nación y fuerzas federales. “Estamos convencidos de que vamos a dar con los responsables y que habrá sanciones ejemplares”, afirmó.

Finalmente, anticipó un esquema de acompañamiento para los sectores damnificados, especialmente el turístico y comercial, y ratificó que se trabajará para recuperar la normalidad apenas el incendio esté contenido.

“Vamos a salir adelante, priorizando la seguridad de los chubutenses y de quienes nos visitan todos los años”, concluyó el gobernador.