Trágico final: fue a combatir incendios en Chubut, intentó escapar del fuego con su perro, chocó y murió

Los incendios en Chubut mantienen en alerta a todos los vecinos de Puerto Patriada , en el departamento de Cushamen. Ya son más de 700 los evacuados y cientos los brigadistas que trabajan día y noche para intentar combatir las llamas. En ese contexto, tuvo lugar un episodio fatal.

Un hombre que se sumó a colaborar con los brigadistas para combatir el fuego en el norte de Chubut , falleció al intentar huir de la escena con su perro . El individuo, identificado como Adolfo Mariscurrena , fue víctima de un choque frontal sobre la Ruta Nacional 40, en la zona de Las Golondrinas.

El siniestro ocurrió el martes a la altura del kilómetro 1910, cuando el vehículo conducido por Mariscurrena colisionó de frente contra otro automóvil en el que viajaba una pareja. El impacto provocó su muerte, mientras que las otras dos personas resultaron heridas, una de ellas con lesiones de gravedad. Ambas fueron trasladadas a centros de salud de la zona para recibir atención médica.

Según detalló el medio local ADN SUR, Mariscurrena había ayudado durante los últimos días a combatir el incendio forestal que afecta a Puerto Patriada, en el departamento chubutense de Cushamen. En ese contexto, colaboró con brigadistas que trabajan en tareas de contención del fuego. Tras varios días en el área, el hombre que trabajaba en un camping de la zona, resolvió regresar a su vivienda en El Bolsón junto a su mascota, en una decisión de autoevacuación frente al avance de las llamas.

El perro que lo acompañaba logró sobrevivir al accidente, de acuerdo con el relato de testigos que se encontraban en las inmediaciones del lugar del choque.

Las causas del siniestro aún no fueron determinadas. El Ministerio Público Fiscal informó que se está llevando a cabo un relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en distintos puntos de la Ruta 40 para reconstruir la secuencia previa al choque y establecer las responsabilidades. También se aguarda el resultado de las pericias técnicas sobre los vehículos involucrados.

La víctima fatal se había convertido en una figura conocida en la comunidad local por su trabajo en un camping y su disposición a colaborar en las tareas de emergencia. Su muerte ocurre en un contexto de extrema tensión en la región por la magnitud de los incendios forestales.

Cómo siguen los incendios en Chubut

El avance del fuego en Puerto Patriada obligó a las autoridades a ordenar evacuaciones de urgencia tanto de residentes como de turistas. En la zona del Camping El Bosque ya fueron evacuados más de 700 vehículos, mientras que al menos 10 viviendas resultaron destruidas por las llamas.

El incendio afecta una amplia zona de bosques en la localidad de El Hoyo y continúa avanzando hacia áreas habitadas. La situación es crítica y las condiciones climáticas dificultan las tareas de control. La sequía prolongada, los fuertes vientos y la abundante presencia de pinos —una especie altamente inflamable— complican las labores de los equipos de brigadistas, quienes intentan contener los focos activos.