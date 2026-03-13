Pánico en Rafael Castillo: una lluvia de balas frente a una canchita de fútbol obligó a suspender los partidos

Un auto pasó a los tiros por la puerta del complejo deportivo mientras se disputaba un partido en Rafael Castillo. A pesar de los 14 disparos, no hubo heridos.

La noche de este miercoles en la localidad de Rafael Castillo terminó de forma abrupta cuando un complejo de canchas de fútbol se convirtió en el escenario de una feroz balacera. El tiroteo quedó registrado por las cámaras de seguridad del predio, donde se observa el momento exacto en que se efectuó una ráfaga de al menos 14 disparos.

El ataque, perpetrado en la calle Spilimbergo al 4000, generó corridas y momentos de extrema tensión tanto entre los jugadores que estaban dentro de las canchas como entre las personas que se encontraban en las zonas de descanso esperando su turno para jugar.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones del hecho, la situación se habría desencadenado a partir de un intento de robo frustrado, lo que dio inicio a un enfrentamiento armado en plena vía pública.

El video del ataque desde la cancha de futbol Todo quedó en video. Mientras el vehículo realizaba la maniobra de escape marcha atrás, se pudo identificar a uno de los delincuentes colgado de la puerta trasera, intentando resguardarse de los proyectiles que aparentemente recibían desde el exterior del rodado.

tiroteo cancha A pesar de la magnitud del tiroteo y de la gran cantidad de personas presentes en el predio deportivo, las autoridades confirmaron que no hubo heridos.