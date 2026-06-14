Conmoción en Chaco: una mujer confesó haber matado a su hija de 28 años de una puñalada

La ciudad del Chaco de Tres Isletas se vió conmocionada por un presunto caso de filicidio ocurrido durante la noche del sábado en el barrio Griseti, en el que una mujer habría matado a su hija de 28 años.

Irma Gladis Pérez, de 60 años, se presentó de manera espontánea en la comisaría local y confesó haber asesinado a su hija, Pamela Magalí Gauna, de 28 años.

La trágica situación comenzó a conocerse minutos antes de la confesión formal, cuando un hermano de la acusada acudió desesperado a la dependencia policial para alertar a las autoridades sobre la revelación que su hermana le había hecho en el ámbito familiar.

La vivienda de la mujer que habría asesinado a su hija de 28 años en Chaco.

Ante esa situación, una comisión policial se trasladó de inmediato hasta la vivienda señalada. Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron el hecho al encontrar el cuerpo sin vida de la joven de 28 años.

De manera simultánea, el personal de guardia recibió la declaración de la presunta autora, quien quedó a disposición de la Justicia. A partir de ese momento se activaron los protocolos correspondientes para preservar la escena y dar intervención a las autoridades judiciales.

Tras la confesión, el fiscal subrogante y peritos especializados encabezaron las tareas investigativas y los trabajos científicos en el domicilio donde ocurrió el hecho.

Durante las pericias, los investigadores secuestraron diversos elementos considerados de interés para la causa. Entre ellos, un cuchillo tipo carnicero con cabo de plástico blanco y hoja de acero de aproximadamente 34 centímetros, que presentaba manchas rojizas compatibles con sangre. También fueron incautados teléfonos celulares, prendas de vestir y ropa de cama.

El procedimiento técnico concluyó alrededor de las 4 de la madrugada de este domingo. Posteriormente, personal de la División Bomberos trasladó el cuerpo de la víctima en el móvil tanatológico correspondiente para la realización de la autopsia forense.

Cómo sigue la causa en Chaco

Por disposición judicial, Irma Gladis Pérez fue notificada de su aprehensión en una causa caratulada provisoriamente como "supuesto homicidio". La mujer permanece alojada en una dependencia policial mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.