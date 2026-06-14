Los vieron manipulando armas, subieron a un colectivo y terminaron detenidos

Las cámaras del CEO detectaron a dos jóvenes manipulando armas blancas antes de que abordaran una unidad de la línea 200 en Guaymallén.

Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos este sábado por la mañana en Guaymallén luego de protagonizar un incidente a bordo de un colectivo y ser sorprendidos con armas blancas. Los sujetos intentaron desacerse de las armas al avistar a los efectivos.

De acuerdo con información policial. el hecho ocurrió pasada las 8 cuando operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) detectaron mediante las cámaras de seguridad a dos jóvenes vestidos con ropa deportiva manipulando un arma blanca en la vía pública.

Minutos después, ambos abordaron un colectivo de la línea 200, donde mantuvieron una discusión con el chofer. Ante la situación, desde el sistema de monitoreo se coordinó el desplazamiento de móviles policiales para interceptar la unidad.

Intentaron desacerse de las armas El operativo se concretó en calle Bandera de los Andes al 3700, donde los efectivos lograron detener la marcha del micro y subir al rodado. Allí observaron a los sospechosos sentados en los últimos asientos. De acuerdo con la reconstrucción policial, al advertir la presencia de los uniformados intentaron deshacerse de algunos elementos.

WhatsApp Image 2026-06-14 at 09.42.38 Tras identificarlos, los efectivos secuestraron debajo de uno de los asientos unas tijeras de hierro con mango verde y una punta artesanal de hierro de aproximadamente 10 centímetros, de color rojo y con extremo afilado.