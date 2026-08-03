La desgarradora despedida al joven asesinado por su novia en Chaco: "No merecías irte de esta manera"

El asesinato de Matías Julián Álvarez Guardia tras recibir una puñalada en el tórax conmocionó a toda la provincia de Chaco . La principal sospechosa del homicidio hasta el momento es su novia, Victoria Luz Cantero , quien actualmente se encuentra detenida en la ciudad de Resistencia.

Mientras la investigación sobre el trágico acontecimiento continúa en manos de la Justicia, el círculo íntimo de la víctima comenzó a despedirse con distintos posteos en las redes sociales con mensajes emotivos y pedidos de justicia por Julián.

Una de las publicaciones que más repercusión tuvo fue la de un amigo del joven, quien compartió diversas fotos y videos junto a él y lo acompañó con un texto que expresando su dolor: " Hay dolores que no tienen nombre . Hay despedidas que dejan un vacío tan grande que ninguna palabra alcanza para explicar lo que se siente".

"Hoy me toca despedir a alguien que no era solo un amigo. Eras mi hermano de la vida . La persona con la que compartí risas, momentos, sueños y recuerdos que jamás voy a olvidar", escribió.

El posteo de uno de los amigos de Julián, el chico asesinado por su novia en Chaco.

En el emotivo mensaje publicado en redes sociales, aseguró que lo consideraba parte de su familia, más allá de los lazos de sangre. "Te voy a recordar mientras viva", expresó, al tiempo que lamentó el vacío que dejó su muerte y pidió que "la verdad salga a la luz" para que los responsables respondan ante la Justicia. También sostuvo que una condena no podrá reparar la pérdida, pero sí brindar algo de paz a quienes hoy atraviesan el dolor por su ausencia.

El dolor también se vio reflejado en un posteo de una prima de Matías, quien compartió una fotografía junto a él el día de su graduación y le dedicó un emotivo mensaje de despedida. "Descansá en paz, querido primo. No merecías irte de esta manera. Eras una increíble persona y te vamos a extrañar tanto", escribió, visiblemente conmovida.

En la misma publicación, la joven también reclamó que el caso no quede impune y pidió justicia por la muerte del joven. "Solo deseo que estés en paz. Te queremos y vamos a hacer justicia por vos", expresó.

Otro de sus amigos compartió una selfie junto a Julián cuando eran más jóvenes, y lo despidió con un breve pero sentido mensaje: "Una amistad desde tiempos inmemorables. Te voy a recordar por el resto de mi vida. Amigo, hermano, familia. Gracias por lo excelente persona que fuiste siempre".

Con el correr de las horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida para Julián. Amigos, familiares y conocidos compartieron fotos, videos y emotivas publicaciones para recordarlo, mientras el reclamo de justicia se repetía en cada uno de los posteos.

Una de sus amigas expresó el dolor por su muerte con un extenso mensaje en el que aseguró que la partida del joven dejó un profundo vacío entre quienes lo querían. En su publicación sostuvo que nadie tiene derecho a "arrebatar una vida" y afirmó que la muerte de Julián "no era su hora". Además, pidió que el caso no quede impune y reclamó: "Ojalá esto no quede así y se haga justicia. Justicia por Juli".

El afecto que despertaba entre sus allegados también quedó reflejado en una captura de una conversación de WhatsApp que compartió uno de sus mejores amigos. En los mensajes, enviados por el propio Julián tiempo atrás, el joven le expresaba el cariño que sentía por él. "Sos mi mejor amigo", "te amo como a un hermano" y "me gusta verte feliz" fueron algunas de las frases que el amigo decidió republicar como despedida.

El funeral también fue escenario de una conmovedora despedida. Un video compartido por una persona de su círculo más íntimo, aparentemente un familiar, mostró el último adiós al joven y volvió a reflejar el profundo dolor que atraviesa a sus seres queridos desde su muerte.

Instagram: @victoria.denogens

Mientras la investigación avanza para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades, el recuerdo de Julián permanece vivo en cada uno de los mensajes que inundaron las redes sociales. Entre el dolor por su pérdida y el reclamo de justicia, familiares, amigos y seres queridos coinciden en un mismo pedido: que su muerte no quede impune.