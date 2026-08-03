Quién es Victoria Cantero, la joven acusada de asesinar a su novio en Chaco

Una joven de 25 años fue detenida en Chaco acusada de asesinar a su novio , Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años , quien murió tras recibir una puñalada en el tórax. La sospechosa, identificada como Victoria Cantero , quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación, que continúa reuniendo pruebas y testimonios para reconstruir las circunstancias del hecho.

El hecho se dio a conocer el domingo, cerca de las 10 de la mañana, cuando Álvarez Guardia llegó por sus propios medios al Hospital Julio C. Perrando . Facundo Cantero, cuñado de la víctima y hermano de Victoria, fue quien lo trasladó hasta el centro de salud.

Según informaron las fuentes, el hombre ingresó con una herida de arma blanca en el lado derecho del tórax y fue intervenido de urgencia. Sin embargo, falleció durante la operación como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro respiratorio.

Ante los investigadores, Facundo Cantero relató que recibió un llamado telefónico de la víctima, quien le pidió que fuera hasta su vivienda, ubicada en inmediaciones de la calle Donovan. Al llegar, afirmó haber encontrado a Álvarez Guardia herido y tendido sobre la vereda, por lo que decidió trasladarlo de inmediato al hospital.

De acuerdo con información publicada por medios locales, la pareja mantenía una relación conflictiva . Personas del entorno de la víctima señalaron a DataChaco que ambos se habían separado y que tiempo después habían retomado la relación .

Esos testimonios también indicaron que existían antecedentes de episodios de violencia. Según allegados al joven, la acusada habría protagonizado situaciones de agresión en distintas oportunidades, entre ellas daños al vehículo de la víctima, agresiones físicas y discusiones ocurridas frente a otras personas. Además, sostuvieron que familiares y amigos le habían recomendado a Álvarez Guardia que se alejara de la relación.

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Las mismas fuentes indicaron que la víctima mantenía una amistad de varios años con el hermano de la acusada, anterior al inicio del vínculo sentimental entre ambos.

Qué pasó con Victoria Cantero

Este lunes, efectivos de la Dirección General de Investigaciones localizaron a la sospechosa y la aprehendieron a las 10:37 en inmediaciones de Donovan al 1480, Resistencia, Chaco, el mismo sector donde, la pareja habría mantenido la discusión que terminó de manera trágica. Tras la detención, Victoria Cantero fue trasladada a la sede de la fiscalía para prestar declaración ante la fiscal de Investigación Ana González de Pacce. Las autoridades informaron que será notificada formalmente de la imputación por homicidio agravado.

Mientras tanto, la investigación continúa con la recepción de testimonios de familiares, amigos y personas cercanas a la pareja con el objetivo de reconstruir la secuencia de los hechos y determinar cómo ocurrió el crimen.