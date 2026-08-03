La respuesta del Colegio Notarial de Mendoza tras el choque de la polémica en el Acceso Sur

El choque que tuvo lugar en el Acceso Sur el pasado jueves 30 de julio , en el que estaba implicado un automóvil que se encontraba secuestrado y que fuera retirado con un poder presuntamente firmado por una mujer fallecida sigue generando controversias. Este lunes, el Colegio Notarial de Mendoza emitió un comunicado en el que asegura que dicho documento, que cuenta con una legalización de propio Colegio, es apócrifo.

De acuerdo a lo expresado en el texto difundido por el Colegio, la legalización inserta en el poder es existente, pero "correspondiente a otro instrumento notarial". Entre las inconsistencias señaladas se indica que se ha alterado el código QR de verificación y que la ubicación de las firmas no es la habitual.

El pasado jueves 30 de julio un hombre fue aprehendido luego de protagonizar un accidente sobre el Acceso Sur, en Guaymallén y comprobarse que conducía con 2,15 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces el límite permitido.

De acuerdo con información policial, el siniestro ocurrió alrededor de las 7, a la altura del tramo comprendido entre las calles Lamadrid y Alsina cuando un Chevrolet Corsa y un Volkswagen Polo colisionaron.

Tras el accidente, personal de Tránsito Municipal le practicó el test de alcoholemia al conductor del Corsa, cuyo resultado fue de 2,15 gramos de alcohol por litro de sangre.

El caso tomó notoriedad cuando, tras el accidente trascendió que el Corsa había sido retirado de una playa de secuestros con un poder que habría estado firmado por una mujer fallecida. Tras eso, el Poder Judicial emitió un comunicado en el que explicaba que el vehículo había sido liberado porque la documentación presentada "cumplía con todos los requisitos formales".

El accidente se produjo durante las primeras horas del pasado 30 de julio. Mariano Godoy/MDZ

Para el retiro del automóvil, indica el comunicado del Poder Judicial, se entregó una cédula verde, un seguro vigente, un plan de pagos de ATM, y un Poder Amplio que autorizaba a conducir el rodado, fechado el 27 de enero de 2025. Sin embargo, el hijo de la dueña del auto denunció que su madre había muerto hace cuatro años, por lo que las fechas no coincidían.

Con todos esos documentos, el Poder Judicial autorizó el retiro del vehículo de una playa de la Ciudad de Mendoza. En ese contexto, cabe resaltar que el Poder estaba rubricado por una escribana pública con matrícula vigente y contaba con los sellos y la certificación del Colegio Notarial, por lo que la actuación de la profesional quedó en el centro de la escena.

El comunicado del Colegio Notarial de Mendoza

En este contexto, el Colegio Notarial de Mendoza emitió un comunicado en el que expone que el documento "aparenta ser un instrumento apócrifo". Según explica el escrito difundido este lunes, la legalización inserta sí existe, pero corresponde a otro documento notarial. "La legalización no corresponde a una autorización, ha sido indebidamente reproducida en el documento cuestionado, y alterado su código QR de verificación", explican desde el Colegio.

También el comunicado asegura que "de la sola lectura del instrumento se evidencia que presenta una serie de inconsistencias que no corresponden a la práctica notarial habitual, entre ellas: su denominación y la ubicación de las firmas".

En paralelo, el texto detalla que la escribana involucrada en el caso se presentó ante las autoridades del Colegio antes de realizar la denuncia en la oficina fiscal y manifestó que "el instrumento notarial por ella autorizado no se corresponde con el presentado para el retiro del automotor involucrado, sino que con esa actuación notarial se expidió una certificación de firmas en una declaración jurada de extravío de documentación de una moto".

El papel utilizado para los instrumentos notariales cuentan con varias medidas de seguridad para evitar falsificaciones. "La autenticidad de las legalizaciones emitidas por el Colegio Notarial de Mendoza puede verificarse de manera inmediata a través del QR obrante en la misma actuación", detalla el comunicado.

Cabe resaltar que, según indica el Colegio, la justicia de momento no se ha contactado con sus autoridades. "El Colegio Notarial de Mendoza se encuentra siempre a disposición de los organismos judiciales, administrativos, de la ciudadanía y de toda autoridad competente para colaborar en la verificación de la autenticidad de la documentación notarial antes de que la misma sea considerada válida", reza el comunicado.