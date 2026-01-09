San Telmo: se prendió fuego un colectivo de la línea 126

El hecho ocurrió a las 7.30 aproximadamente en la esquina de Piedras y San Juan, barrio porteño de San Telmo. No se registraron heridos.

Un impactante suceso ocurrió este viernes por la mañana en el barrio porteño de San Telmo. Se trata del incendio de un colectivo de la línea 126, el cual fue atendido rápidamente por los Bomberos de la Ciudad.

El hecho ocurrió a las 7:30 aproximadamente en la esquina de Piedras y San Juan, esta última una avenida muy concurrida para llegar al microcentro porteño.

Mirá el operativo de los Bomberos de la Ciudad en San Telmo incendio colectivo san telmo Según las primeras informaciones, el incendio se habría provocado debido a un problema en el semáforo, que repercutió directamente en el colectivo. Al igual que el vehículo, el semáforo terminó visiblemente afectado por las llamas.