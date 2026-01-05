De qué se trata la iniciativa que permite reciclar a cambio de pasajes de colectivo

Un nuevo método para pagar los pasajes de colectivo se ha popularizado en un municipio de Mendoza. Se trata de EcoCanje en Godoy Cruz, una iniciativa que transforma residuos reciclables en carga para la tarjeta SUBE. La propuesta apunta a algo simple pero potente: que el esfuerzo cotidiano de separar residuos vuelva al vecino como un beneficio concreto.

El sistema funciona a través del canje de materiales secos y limpios, como botellas, cartón, papel, vidrio y latas, por pasajes de transporte público. En ese recorrido, el programa ya alcanzó cifras que muestran su impacto real: más de 96.000 pasajes cargados y la recuperación de más de 31 toneladas de residuos secos que, de otro modo, hubieran terminado en algún basural.

Con el paso del tiempo, EcoCanje fue ajustando su funcionamiento para ordenar el sistema y garantizar su continuidad. En ese marco, el municipio actualizó las condiciones de acceso al beneficio, reforzando los controles y la trazabilidad de los canjes realizados.

Desde ahora, el programa es exclusivo para personas con domicilio en Godoy Cruz y requiere validación digital. Además, se definieron con mayor precisión los materiales aceptados y las cantidades mínimas necesarias para acceder a la carga de dos pasajes en la SUBE.

La operatoria se gestiona mediante la aplicación Greenly Points, disponible para celulares Android. Allí, cada usuario debe registrarse con sus datos personales y contar con una tarjeta SUBE previamente registrada. A partir de ese momento, los residuos entregados se transforman en créditos que luego se canjean por el beneficio.

La tabla actual establece, por ejemplo, 40 botellas plásticas de 500 ml o más, 3 kilos de cartón o papel, 10 botellas de vidrio o 20 latas de aluminio u hojalata, siempre secas y limpias. El límite es de dos cargas por persona por día, lo que permite ordenar la demanda y sostener el programa en el tiempo.

Nuevas reglas para seguir reciclando

EcoCanje Godoy Cruz b (1) Municipalidad de Godoy Cruz

Los puntos de canje funcionan en espacios públicos como el Parque Mitre, el Poli Nicolino Locche y el Polo Ambiental, con horarios específicos durante la semana. Allí, el vecino presenta el cupón digital junto con la SUBE y el personal realiza la carga correspondiente.

Más allá de los números, EcoCanje deja un mensaje claro: reciclar tiene sentido cuando la acción cotidiana se traduce en un beneficio directo. En ese cruce entre ambiente y movilidad, Godoy Cruz sostiene una política pública que busca cambiar hábitos sin discursos grandilocuentes, apostando a la participación concreta de la comunidad.