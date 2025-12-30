Un nuevo parque solar en un municipio de Mendoza permitirá el ahorro de millones de pesos

El parque solar de Godoy Cruz ya empezó a inyectar energía a la red eléctrica y el impacto se siente de manera directa en las cuentas del Municipio. Gracias a este sistema, el departamento proyecta un ahorro de alrededor de 100 millones de pesos en las facturas de luz de edificios públicos.

La energía generada permitirá compensar el consumo eléctrico de espacios que tienen uso cotidiano y alto movimiento. Polideportivos, jardines maternales, centros de salud y centros culturales serán los principales beneficiados de esta iniciativa que busca que la transición energética se traduzca en hechos concretos.

De esta manera, el ahorro no queda sólo en un número. El dinero que no se destine al pago de electricidad podrá redirigirse a mejorar servicios, sostener actividades y reforzar programas municipales que impactan de forma directa en la vida diaria de los vecinos.

El esquema elegido para el parque es un sistema de inyección directa a la red eléctrica, que permite registrar la energía producida y luego compensarla en distintos puntos de consumo del departamento. Es una modalidad que, a nivel municipal, marca un precedente en la provincia .

Entre los espacios alcanzados se encuentran varios polideportivos barriales, donde el ahorro ayudará a sostener horarios extendidos, iluminación y mejores condiciones para la práctica deportiva. También se incluyen jardines maternales municipales, que requieren energía constante para climatización, cocina e iluminación.

La energía generada por el nuevo parque solar permitirá aliviar las facturas de espacios municipales y reforzar servicios en distintos puntos del departamento.

Los centros de salud y los espacios culturales también forman parte del esquema de compensación. En estos casos, la generación solar aporta respaldo para la atención diaria y para el desarrollo de actividades comunitarias, como talleres, eventos y propuestas culturales abiertas al público.

Un espacio pensado para el futuro

El Parque Solar de Godoy Cruz está compuesto por más de mil paneles solares montados sobre estructuras fijas, orientadas para aprovechar al máximo la radiación solar. En conjunto, el sistema alcanza una potencia suficiente para cubrir una parte importante del consumo eléctrico municipal.

La energía generada se transforma y se vuelca a la red, con una producción anual que permite reducir de manera sostenida el gasto en electricidad. Además del ahorro económico, el proyecto pone en valor el predio donde se instaló y apuesta a un modelo de desarrollo más sustentable.