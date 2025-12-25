La nueva iluminación: qué tecnología reemplaza las luces LED y ahorra más energía

Las luces LED comienzan a quedar atrás: la nueva tecnología de iluminación promete más ahorro y eficiencia.

Las luces LED marcaron una era en la iluminación eficiente. Foto: Shutterstock

Durante años, las luces LED marcaron un antes y un después en la iluminación doméstica y comercial. Su bajo consumo eléctrico, su durabilidad y su menor impacto ambiental las convirtieron en la opción preferida en hogares, oficinas y espacios públicos. Sin embargo, la tecnología sigue avanzando y hoy aparece un nuevo protagonista: las luminarias OLED (diodos orgánicos emisores de luz), que prometen revolucionar el sector.

Qué son las OLED A diferencia de los LED tradicionales, que requieren módulos de retroiluminación y estructuras voluminosas, los paneles OLED utilizan materiales orgánicos capaces de emitir luz propia al recibir energía eléctrica. Esto permite crear superficies ultradelgadas, flexibles y con una calidad lumínica más natural, cercana a la luz solar.