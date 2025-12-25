Mercado Libre lanza una fuerte oferta del iPhone 16 Plus para regalar en esta Navidad

Mercado Libre vuelve a activar una de las ofertas más fuertes en Navidad , esta vez con un protagonista de peso dentro del universo Apple : el iPhone 16 Plus . El equipo aparece con un precio sensiblemente más bajo que en otras tiendas digitales, lo que lo convierte en una opción destacada para quienes buscan regalar —o darse— un smartphone premium en estas fiestas.

El modelo combina potencia, diseño y un salto importante en fotografía y autonomía, y llega con una configuración ambiciosa: 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, pensada para usuarios que priorizan rendimiento y espacio sin compromisos.

Uno de los grandes diferenciales del iPhone 16 Plus es el nuevo Control de la Cámara , una función que permite acceder de forma rápida e intuitiva a herramientas como el zoom o la profundidad de campo. La idea es clara: no perder ningún momento y facilitar el uso avanzado de la cámara incluso en situaciones espontáneas.

El iPhone 16 Plus llega con una configuración ambiciosa: 8 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y un fuerte salto en cámara y autonomía.

El sistema fotográfico se apoya en una cámara Fusion de 48 megapíxeles, que ofrece capturas de alta resolución con mayor nivel de detalle. A esto se suma una cámara ultra gran angular mejorada con autoenfoque, ideal para fotografías macro y videos con mayor nitidez. El zoom óptico 2x completa un conjunto versátil, pensado tanto para uso cotidiano como para quienes buscan resultados más profesionales desde el celular.

Los Estilos Fotográficos también evolucionan. Esta nueva generación permite personalizar el look de cada imagen y, a diferencia de versiones anteriores, ahora los estilos pueden revertirse en cualquier momento. Un detalle que suma flexibilidad creativa y evita decisiones irreversibles al momento de capturar una foto.

Walmart-iPhone 16 - Interna 1 Con chip A18, diseño resistente y financiación en cuotas, el iPhone 16 Plus se consolida como una de las oportunidades premium de esta Navidad. shutterstock

Chip A18, diseño resistente y nuevas funciones clave

En el corazón del equipo se encuentra el chip A18, dos generaciones más avanzado que el A16 Bionic. Este procesador no solo mejora el rendimiento general, sino que es la base de Apple Intelligence, habilitando funciones avanzadas de foto y video y una experiencia fluida incluso en juegos exigentes. Todo esto con una eficiencia energética que se traduce en hasta 22 horas de reproducción de video, uno de los puntos fuertes del iPhone 16 Plus.

El diseño mantiene la línea premium de la marca: chasis de aluminio de grado aeroespacial, pantalla Super Retina XDR y protección Ceramic Shield de última generación, que promete ser dos veces más resistente que otros vidrios utilizados en teléfonos.

El Botón de Acción se consolida como un acceso directo personalizable: desde activar la linterna hasta grabar notas de voz o cambiar perfiles de sonido. A nivel software, iOS 18 suma opciones de personalización, como cambiar el color de los íconos, una app Fotos rediseñada y nuevos efectos animados en iMessage.

En materia de seguridad, el equipo incorpora Detección de Choques, una función que puede pedir ayuda automáticamente ante un accidente automovilístico grave.

iphone 16 plus 2 El nuevo Control de la Cámara y el sensor Fusion de 48 MP posicionan al iPhone 16 Plus como uno de los modelos más completos para fotografía móvil. Imagen extraída de la web

Precio y financiación: el dato que inclina la balanza

El punto que termina de convertir al iPhone 16 Plus en una de las ofertas más llamativas de Navidad es el precio. En Mercado Libre se consigue actualmente por $2.099.999, un valor que representa casi la mitad de lo que se observa en otras tiendas digitales. Además, puede financiarse en hasta 6 cuotas de $349.999, una facilidad poco habitual en este segmento.

Con este recorte, el iPhone 16 Plus deja de ser un producto inaccesible y se posiciona como una de las oportunidades premium más interesantes del cierre de año.