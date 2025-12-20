Mercado Libre ofrece un descuento de casi $800.000 en el iPhone 16 para esta Navidad
Aprovechá el descuento del 25% en el iPhone 16 en Mercado Libre con la posibilidad de pagarlo en 6 cuotas y recibirlo antes de Navidad.
Si estás buscando el regalo perfecto para estas fiestas o simplemente quieres aprovechar las ofertas de Navidad para renovar tu celular, Mercado Libre tiene una promoción que no podés dejar pasar. El iPhone 16, uno de los celulares más vendidos de 2025, ahora está disponible con un descuento del 25%. Esto se traduce en una rebaja de casi $800.000, convirtiéndolo en una verdadera oportunidad para quienes buscan un dispositivo de gama alta a un precio más accesible.
iPhone 16: lo que tenés que saber
El iPhone 16 es un equipo que combina innovación, potencia y diseño. Entre sus principales características se destaca el nuevo chip A18, que es dos generaciones más avanzado que el A16 Bionic, lo que le permite ofrecer un rendimiento superior en foto, video y juegos. Este chip también contribuye a una mayor eficiencia energética, extendiendo la duración de la batería hasta 22 horas de reproducción de video.
En cuanto a la cámara, el iPhone 16 trae una Cámara Fusion de 48 MP con un sistema de enfoque automático y una lente ultra gran angular que permite capturar imágenes y videos de alta calidad, incluso en condiciones de poca luz. Además, cuenta con los Estilos Fotográficos, una función que te da mayor libertad creativa, permitiéndote personalizar tus fotos de manera única.
El diseño también es un punto a destacar. El iPhone 16 tiene un resistente chasis de aluminio de grado aeroespacial y una pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, que es increíblemente duradera gracias al Ceramic Shield, el vidrio más resistente deApple.
Un precio inmejorable de Mercado Libre para esta Navidad
Ahora bien, lo que más interesa es el precio. Este iPhone 16, que originalmente tenía un costo de $2.999.999, ahora se puede conseguir en Mercado Libre por $2.230.999, gracias a un descuento del 25%. Este precio representa un ahorro significativo de casi $800.000, lo que convierte al iPhone 16 en una opción mucho más asequible para quienes desean un dispositivo de gama alta sin tener que gastar una fortuna.
Además, Mercado Libre ofrece la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés de $509.299, lo que hace aún más accesible esta promoción. Y lo mejor de todo: si lo comprás ahora, el iPhone 16 llega antes de Navidad, lo que lo convierte en un regalo ideal para estas fiestas.
El iPhone 16 es un dispositivo completo y potente, ideal para quienes buscan lo último en tecnología. Con un descuento del 25% en Mercado Libre, su precio de $2.230.999 es una excelente oportunidad para adquirirlo a un precio mucho más bajo que el original. Si te interesa tener lo último en smartphones esta Navidad, no podés dejar pasar esta increíble oferta.