Oferta: este es el precio con descuento del Samsung Galaxy A56 en Mercado Libre

El Samsung Galaxy A56 5G, uno de los celulares más buscados de la gama media, se consigue actualmente con un importante descuento en Mercado Libre , una plataforma donde suelen aparecer este tipo de oportunidades por tiempo limitado.

En esta oferta , el equipo baja varios cientos de miles de pesos respecto a su valor habitual y se vuelve una opción muy competitiva para quienes buscan renovar su celular sin ir a la gama premium.

En condiciones normales, este Samsung suele encontrarse cerca del millón doscientos mil pesos en el mercado argentino. Sin embargo, en Mercado Libre aparece con un recorte cercano al 43%, lo que deja su precio final alrededor de los 675 mil pesos. Esta diferencia lo convierte en una de las ofertas más fuertes dentro del segmento de celulares con 5G, gran pantalla y alta capacidad de memoria.

Además, el precio promocional permite acceder a cuotas sin interés, algo clave para muchos compradores que buscan financiar la compra del celular .

El Samsung Galaxy A56 combina un diseño moderno con especificaciones equilibradas para el uso diario, el consumo multimedia y la fotografía. Otras características claves de este celular:

Pantalla: 6,7 pulgadas.

Resolución y formato: pantalla grande, ideal para videos y redes.

Memoria interna: 256 GB.

Memoria RAM: 12 GB.

Cámara trasera principal: 50 megapíxeles.

Cámara frontal: 12 megapíxeles.

Conectividad: 5G y NFC.

Seguridad: lector de huella dactilar.

Tipo de equipo: celular liberado.

Qué ofrece este celular en el uso diario

Este Samsung apunta a usuarios que priorizan espacio de almacenamiento, fluidez y una buena experiencia visual. Sus 12 GB de RAM permiten un uso ágil incluso con varias aplicaciones abiertas, mientras que los 256 GB de memoria interna evitan depender de la nube o de tarjetas externas.

La cámara principal de 50 Mpx cumple bien tanto de día como de noche, y la pantalla de 6,7 pulgadas es uno de los puntos fuertes del celular, especialmente para streaming, juegos y redes sociales.

Más allá de las características técnicas, el atractivo principal de esta nota pasa por el precio. No se trata de una tienda oficial, sino de una oferta puntual dentro de Mercado Libre, algo habitual en este tipo de campañas. Para quienes venían siguiendo este Samsung, la diferencia de precio respecto a semanas anteriores es significativa y puede no durar mucho tiempo.