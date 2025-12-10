Estos son los cinco celulares más vendidos de Mercado Libre en Argentina: arrancan en $136.000
Mercado Libre reveló cuáles son los celulares más elegidos. Son equipos accesibles, con buena cámara, memoria suficiente y rendimiento estable.
Mercado Libre muestra cada semana cuáles son los teléfonos más buscados por los argentinos, especialmente aquellos que combinan buen precio, cámara aceptable y memoria suficiente para redes sociales, fotos, videollamadas y uso diario. Estos cinco modelos lideran las ventas porque ofrecen lo básico que la mayoría necesita sin complicarse con datos técnicos difíciles de entender. A continuación, los cinco celulares más vendidos del momento y qué tan bien funcionan en la vida cotidiana.
1. ZTE Blade A55 – Desde $136.495
El ZTE Blade A55 es el celular más vendido gracias a su precio y a que cumple con lo esencial: una pantalla grande de 6.7”, 128 GB de memoria interna para guardar fotos y apps, y una cámara trasera de 13 MP que rinde bien en exteriores. Su cámara frontal de 8 MP alcanza para selfies y videollamadas. Tiene huella y reconocimiento facial, algo poco común en este rango de precio. Para redes sociales, WhatsApp y fotos simples funciona sin problemas, aunque no es un modelo pensado para juegos o edición pesada.
2. Xiaomi Redmi 14C – Desde $227.050
El Redmi 14C es uno de los favoritos porque ofrece el mejor equilibrio entre precio y potencia: 256 GB de memoria interna y 8 GB de RAM, ideal para quienes usan muchas apps. La cámara principal de 50 MP saca fotos más nítidas que la mayoría en esta categoría, y su frontal de 13 MP mejora muchísimo la calidad de videollamadas y selfies. La pantalla de casi 6.9” es cómoda para ver contenido y redes. Es un celular que se siente rápido para el día a día y permite editar fotos sin que se trabe.
3. Motorola Moto G05 – Desde $171.197
El Moto G05 se destaca por ser un modelo confiable y fácil de usar. Tiene 128 GB de memoria interna y 4 GB de RAM, suficiente para redes sociales, navegación y fotos básicas sin lentitud. La batería suele ser uno de los puntos fuertes de la línea Moto, lo que lo vuelve ideal para quienes trabajan todo el día con el teléfono. Para sacar fotos rinde bien de día y ofrece resultados correctos. No es un equipo de alta gama, pero sirve perfectamente para el uso cotidiano.
4. Samsung Galaxy A16 – Desde $284.640
El Galaxy A16 aparece entre los más vendidos porque combina dos puntos clave: buena batería y rendimiento sólido. Tiene 128 GB de memoria, 6 GB de RAM y un procesador Helio G99 que se siente rápido para apps, redes y multitarea. Además, es resistente a caídas, lo que suma para quienes lo usan mucho fuera de casa. La pantalla grande y la calidad de Samsung en procesamiento de imagen hacen que las fotos salgan nítidas en la mayoría de las situaciones. Es una opción muy completa dentro de la gama media accesible.
5. Xiaomi Redmi 15C – Desde $247.524
El Redmi 15C es otro éxito de ventas por su pantalla de 6.9” y sus 50 MP de cámara principal, que permiten fotos claras y bien definidas. La cámara frontal de 8 MP rinde bien para videollamadas y redes. Tiene 64 GB de memoria interna, que pueden quedar cortos para quienes sacan muchas fotos, aunque sigue siendo suficiente para un uso básico de WhatsApp, Instagram y TikTok. Es un celular que cumple para el día a día, siempre que no se lo sobrecargue con demasiadas aplicaciones.