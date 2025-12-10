Estos son los cinco celulares más vendidos de Mercado Libre en Argentina: arrancan en $136.000

Los celulares más vendidos de Mercado Libre muestran que aún se pueden conseguir buenos precios y equipos confiables para el uso diario.

Mercado Libre muestra cada semana cuáles son los teléfonos más buscados por los argentinos, especialmente aquellos que combinan buen precio, cámara aceptable y memoria suficiente para redes sociales, fotos, videollamadas y uso diario. Estos cinco modelos lideran las ventas porque ofrecen lo básico que la mayoría necesita sin complicarse con datos técnicos difíciles de entender. A continuación, los cinco celulares más vendidos del momento y qué tan bien funcionan en la vida cotidiana.

1. ZTE Blade A55 – Desde $136.495 El ZTE Blade A55 es el celular más vendido gracias a su precio y a que cumple con lo esencial: una pantalla grande de 6.7”, 128 GB de memoria interna para guardar fotos y apps, y una cámara trasera de 13 MP que rinde bien en exteriores. Su cámara frontal de 8 MP alcanza para selfies y videollamadas. Tiene huella y reconocimiento facial, algo poco común en este rango de precio. Para redes sociales, WhatsApp y fotos simples funciona sin problemas, aunque no es un modelo pensado para juegos o edición pesada.

image El ZTE Blade A55 lidera las ventas por su precio accesible y por ofrecer lo básico para redes y fotos sin complicaciones. 2. Xiaomi Redmi 14C – Desde $227.050 El Redmi 14C es uno de los favoritos porque ofrece el mejor equilibrio entre precio y potencia: 256 GB de memoria interna y 8 GB de RAM, ideal para quienes usan muchas apps. La cámara principal de 50 MP saca fotos más nítidas que la mayoría en esta categoría, y su frontal de 13 MP mejora muchísimo la calidad de videollamadas y selfies. La pantalla de casi 6.9” es cómoda para ver contenido y redes. Es un celular que se siente rápido para el día a día y permite editar fotos sin que se trabe.

image El Redmi 14C se volvió un éxito por su cámara de 50 MP y su memoria amplia, ideal para usar varias apps sin lentitud. 3. Motorola Moto G05 – Desde $171.197 El Moto G05 se destaca por ser un modelo confiable y fácil de usar. Tiene 128 GB de memoria interna y 4 GB de RAM, suficiente para redes sociales, navegación y fotos básicas sin lentitud. La batería suele ser uno de los puntos fuertes de la línea Moto, lo que lo vuelve ideal para quienes trabajan todo el día con el teléfono. Para sacar fotos rinde bien de día y ofrece resultados correctos. No es un equipo de alta gama, pero sirve perfectamente para el uso cotidiano.

image El Moto G05 destaca por su autonomía y rendimiento simple, pensado para quienes buscan un teléfono práctico y duradero. 4. Samsung Galaxy A16 – Desde $284.640 El Galaxy A16 aparece entre los más vendidos porque combina dos puntos clave: buena batería y rendimiento sólido. Tiene 128 GB de memoria, 6 GB de RAM y un procesador Helio G99 que se siente rápido para apps, redes y multitarea. Además, es resistente a caídas, lo que suma para quienes lo usan mucho fuera de casa. La pantalla grande y la calidad de Samsung en procesamiento de imagen hacen que las fotos salgan nítidas en la mayoría de las situaciones. Es una opción muy completa dentro de la gama media accesible.