Tres celulares Motorola por menos de $300.000 para regalar esta Navidad

En plena temporada de fiestas, encontrar un buen celular en Argentina sin arruinar el presupuesto parece misión imposible. Pero Motorola tiene tres celulares que bajaron fuerte de precio y se convierten en buenas opciones para regalar esta Navidad : el Moto G05, el Moto G15 y el Moto E15, todos con pantallas grandes de 6,7 pulgadas y detalles de gama superior, por debajo de los $300.000.

El Moto G05 apunta a quienes miran muchas series, videos o juegan en el teléfono. Su pantalla de 6,7" ofrece uno de los mejores niveles de brillo de la categoría, con hasta 1.000 nits y un modo especial que mejora la visibilidad al aire libre. La función de mejora de color ajusta automáticamente el contraste y la saturación según las condiciones de luz, para que no tengas que forzar la vista cuando estás bajo el sol.

El Moto G05 baja a $219.999 y ofrece brillo de hasta 1.000 nits, sonido con bajos 7 veces más potentes y diseño en cuero vegano.

El sonido acompaña: los altavoces estéreo incorporan un sistema de realce de bajos que promete graves hasta siete veces más potentes, ideal para música, películas y juegos sin necesidad de parlantes externos.

En diseño, el Moto G05 se despega del resto con un acabado en cuero vegano y protección Corning Gorilla Glass 3, que le suma resistencia sin perder elegancia. Por dentro incorpora un procesador MediaTek Helio G81 Extreme, pensado para ofrecer buena fluidez en videollamadas, redes sociales y streaming sin castigar la batería. Su precio pasó de $259.999 a $219.999 lo que lo deja muy bien ubicado dentro de la gama media accesible.

Para quienes priorizan foto y audio, el Moto G15 sube la apuesta. Su cámara principal de 50 MP con inteligencia artificial se combina con "Night Vision" automático y lente ultra gran angular, una configuración pensada para obtener mejores resultados de noche y abarcar más escena sin dar pasos hacia atrás.

Con cámara de 50 MP, pantalla Full HD+ y audio Dolby Atmos, el Moto G15 se posiciona como el elegido para fotos, gaming y contenido.

La pantalla también es de 6,7", pero en este caso con resolución Full HD+, brillo alto y diseño que aprovecha al máximo el frente del equipo. El sistema de sonido mantiene los dos parlantes estéreo con realce de bajos y suma audio Dolby Atmos, que crea una sensación envolvente, tanto con auriculares como con los altavoces del teléfono.

El procesador vuelve a ser un MediaTek Helio G81 Extreme con tecnología orientada al gaming, capaz de sostener juegos y apps pesadas con buena respuesta. Está pensado como un equipo equilibrado para quien quiere sacar mejores fotos, jugar y consumir contenido. Su precio se acomodó de $299.999 a $269.999.

moto e15 El Moto E15, desde $169.999, combina batería de hasta 40 horas, cámara de 32 MP y sonido estéreo Dolby Atmos®, como puerta de entrada al ecosistema Motorola. Motorola

El más económico del trío es el Moto E15, pensado como puerta de entrada a la experiencia Motorola sin resignar pantalla grande ni autonomía. También ofrece un panel de 6,7" con gran brillo y respuesta incluso cuando la pantalla está mojada, algo clave para el uso diario.

A nivel multimedia, combina altavoces estéreo con realce de bajos y sonido Dolby Atmos, una rareza en este rango de precio. Además, incorpora hasta 6 GB de RAM con sistema de RAM Boost para mejorar la multitarea, y una cámara de 32 MP con inteligencia artificial, modo retrato y "Night Vision" automático, lista para redes sociales.

Uno de sus puntos fuertes es la batería de 5.200 mAh, que la marca estima en hasta 40 horas de uso, suficiente para llegar con tranquilidad al final del día e incluso estirarla un poco más. El E15 también luce acabado en cuero vegano y vidrio Gorilla Glass 3, y hoy baja de $199.999 a $169.999.

En resumen, Motorola arma un catálogo de celulares muy agresivos en precio: el Moto E15 para quienes buscan gastar lo justo, el Moto G05 para los que priorizan pantalla y diseño, y el Moto G15 para quienes no quieren resignar cámara ni sonido. Tres opciones por debajo de los $300.000 que se acomodan a distintos perfiles de uso para tener en cuenta en esta Navidad.