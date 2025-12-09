Las ventas minoristas pymes se desplomaron en noviembre: se hundieron 9,1% mensual
Los datos surgen del informe de ventas minoristas de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) correspondientes a noviembre.
El consumo no repunta. Las ventas de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) se hundieron un 9,1% en noviembre de manera mensual y 4,1% interanual. Así, se consolida la tendencia negativa en las ventas minoristas en los últimos meses.
Los datos surgen del informe de ventas minoristas de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Pero en lo que va del año las ventas acumulan un incremento interanual del 3,4%.
Te Podría Interesar
"Al desagregar los datos se evidenció una dinámica similar: seis de los siete rubros relevados presentaron retracciones, siendo los descensos más agudos los de Perfumería (-17%), Bazar y decoración (-9,7%) y Alimentos y bebidas (-5,9%). En contrapartida, el único sector con un crecimiento interanual fue Farmacia, con una suba del 1,8%", señaló CAME respecto al dato de noviembre de manera interanual.
Farmacia fue el único sector con aumento interanual, del 1,8%, aunque la baja mensual fue del -9,1%.
Al analizar la situación económica actual de los comercios, un 37% de los empresarios pymes encuestados señaló un deterioro en las condiciones, cifra que representa un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto a octubre.
Expectativa empresaria para 2026, según CAME
En cuanto a las expectativas para el próximo año, el 48,6% proyecta un escenario de mejora, mientras que el 43,7% estimó que la situación se mantendrá invariable y solo el 7,7% anticipa una evolución negativa.
"Por último, respecto al clima de inversión, el 60,1% evalúa el contexto actual como desfavorable para realizar desembolsos de capital, frente a un 14,6% que lo considera oportuno y un 25,2% que no definió una postura", cerró el informe de CAME.