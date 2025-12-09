Las ventas minoristas pymes se desplomaron en noviembre: se hundieron 9,1% mensual

El consumo no repunta. Las ventas de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) se hundieron un 9,1% en noviembre de manera mensual y 4,1% interanual. Así, se consolida la tendencia negativa en las ventas minoristas en los últimos meses.

Los datos surgen del informe de ventas minoristas de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ). Pero en lo que va del año las ventas acumulan un incremento interanual del 3,4%.

"Al desagregar los datos se evidenció una dinámica similar: seis de los siete rubros relevados presentaron retracciones, siendo los descensos más agudos los de Perfumería (-17%), Bazar y decoración (-9,7%) y Alimentos y bebidas (-5,9%). En contrapartida, el único sector con un crecimiento interanual fue Farmacia, con una suba del 1,8%", señaló CAME respecto al dato de noviembre de manera interanual.

Farmacia fue el único sector con aumento interanual, del 1,8%, aunque la baja mensual fue del -9,1%.

Al analizar la situación económica actual de los comercios, un 37% de los empresarios pymes encuestados señaló un deterioro en las condiciones, cifra que representa un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto a octubre.

Expectativa empresaria para 2026, según CAME

En cuanto a las expectativas para el próximo año, el 48,6% proyecta un escenario de mejora, mientras que el 43,7% estimó que la situación se mantendrá invariable y solo el 7,7% anticipa una evolución negativa.

"Por último, respecto al clima de inversión, el 60,1% evalúa el contexto actual como desfavorable para realizar desembolsos de capital, frente a un 14,6% que lo considera oportuno y un 25,2% que no definió una postura", cerró el informe de CAME.