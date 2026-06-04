Aumento de gas en el interior: cómo quedó el nuevo cuadro tarifario tras el fin de la Zona Fría

El Gobierno oficializó este jueves los nuevos cuadros tarifarios para las distribuidoras de gas natural y propano indiluido en todo el país.

El nuevo esquema mantiene la obligatoriedad de reflejar en las facturas las bonificaciones del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), garantizando que los sectores vulnerables conserven la asistencia estatal.

El ajuste tarifario responde a la readecuación de costos logísticos y de producción en un contexto de emergencia del sector. Entre las principales novedades, la normativa formaliza la actualización del valor del gas propano indiluido por redes. Siguiendo las directivas de la Secretaría de Energía, el ENREGE dispuso que el valor de este insumo se fije en un 60% del precio calculado por los procedimientos técnicos vigentes.

Esta medida busca estandarizar y aliviar los costos en aquellas localidades del interior que no tienen acceso al gas natural convencional y dependen exclusivamente de este sistema de abastecimiento por redes.

El nuevo esquema mantiene la obligatoriedad de reflejar en las facturas las bonificaciones del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), garantizando que los sectores vulnerables conserven la asistencia estatal. Si bien las tarifas entran en vigencia a partir de hoy, las distribuidoras deberán publicarlas en diarios de gran circulación durante tres días consecutivos.

Región por región: ¿cuánto costará el gas para los usuarios residenciales (R1)? El impacto del aumento varía según la zona geográfica del país y la empresa distribuidora que presta el servicio. A continuación, se detallan los valores de referencia para la categoría residencial de menor consumo (R1).

El impacto de los nuevos cuadros tarifarios para los usuarios residenciales de menor consumo (categoría R1) muestra marcadas diferencias según la región y la empresa distribuidora del servicio. En la Provincia de Buenos Aires, bajo la órbita de Camuzzi Gas Pampeana, se fijó un cargo fijo de $13.034,97 y un valor por metro cúbico de $361,63, mientras que en la Patagonia —región que abarca Chubut, Santa Cruz y Neuquén a través de Camuzzi Gas del Sur, HIDENESA y Distrigas— los montos finales quedarán sujetos a los cuadros específicos de cada localidad. Por su parte, en Santa Fe la empresa Litoral Gas aplicará cargos fijos desde los $11.085,09 con un costo por metro cúbico variable según el consumo, a diferencia de Mendoza, donde la Distribuidora de Gas Cuyana estableció un cargo fijo inicial más elevado de $17.890,82 pero con el metro cúbico estipulado en $399,97. Finalmente, el panorama en el Noreste Argentino presenta los valores de consumo más altos: allí la firma Gas Nea S.A. aplicará tarifa plena, cobrando el metro cúbico a $452,63 en Corrientes y alcanzando un máximo de $502,93 en Formosa.