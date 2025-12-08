Oferta de Navidad: Walmart tira abajo el precio de celular con IA, sistema de sonido envolvente y diseño elegante

Ahorra más de 9 mil pesos con esta oportunidad de tiempo limitado y obtén un celular que privilegia la seguridad de su usuario.

Walmart sorprende con una oferta perfecta para Navidad. En su página web ofrece un descuento de más de 9 mil pesos por el celular HONOR Magic7 Pro color gris y con 512 GB de almacenamiento, que ahora puedes encontrar por solo 14599 pesos y ofrece un plan de pago de hasta 6 cuotas sin interés de 2433 pesos, con diferentes tarjetas de crédito.

Este celular incluye algunas funciones con inteligencia artificial (IA). Entre ellas se encuentra el Modo retrato, que enriquece las texturas faciales, define cada cabello y crea una expresión cautivadora en las fotografías. Además, cuenta con un zoom de 30x a 100x, que con múltiples distancias focales, captura cada detalle aunque tú no lo puedas ver.

ca5064cf-b26a-48d9-8baa-987161a7773e.ec3997dc31935d77570ae0b011ac49e0 El celular que llega de oferta a Walmart para que regales esta Navidad. Archivo. Más características sobre este celular Este dispositivo también cuenta con un sistema de seguridad novedoso. El reconocimiento de huellas 3D es ultrasónico y hace que desbloquees tu dispositivo sin esfuerzo, incluso con las manos mojadas. A su vez, incluye reconocimiento facial 3D, que reconoce tu rostro aunque las condiciones de luz no sean las mejores. Cabe destacar que su sistema de seguridad contempla resistencia al agua y al polvo para que lo lleves a cualquier aventura.

En cuanto a sonido, el celular tiene un sistema de audio con un volumen que promete una potencia 10 veces superior a los altavoces tradicionales, ofreciendo graves más profundos gracias a sus altavoces duales de gran amplitud. Los algoritmos de audio espacial crean una experiencia de sonido envolvente e inmersiva que ha obtenido la certificación espacial y rendimiento de audio 5 estrellas.