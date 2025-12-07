Walmart remata pantalla TCL de 75 pulgadas con IA, sonido envolvente y control de voz, perfecta para regalar en Navidad

Si lo que buscas es cambiar el lugar de entretenimiento de tu hogar, esta pantalla tiene todo para que disfrutes al máximo.

Walmart tiene en promoción una pantalla de 75 pulgadas que cabe a la perfección en cualquier lugar. Se trata del modelo TCL QLED con funciones inteligentes, sonido envolvente y control por voz, que puedes conseguir por tan solo 13739 pesos y pagar hasta en 12 cuotas sin interés de 1144.92 pesos.

Este Smart TV es uno de los más destacados en la página web del supermercado por su tecnología de cuidado ocular como la luz azul baja, optimización de luz natural, menor parpadeo, etc. Además, tiene 16G de ROM + 2 G de RAM, que te permite disfrutar de más contenidos, sin descuidar tu salud.

Más características sobre esta pantalla La oferta de Navidad que cambiará tu forma de entretenimiento. Archivo. En cuanto a imagen, Dynamic Color Enhancement es la nueva tecnología para optimizar la vivacidad del color automáticamente. Esto se complementa con el alto rango dinámico (HDR) que brinda una experiencia superior con más brillo, detalles de sombras y colores vivos.

TCL equipó esta pantalla con un sonido mejorado gracias a Dolby Audio, que está diseñado para que te sientas dentro de una escena. Los diálogos son nítidos y los sonidos son claros. Este sistema promete mejorar el sonido de tu partido de baloncesto hasta tu serie de televisión favorita.