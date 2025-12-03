Walmart tira abajo el precio de la consola Xbox Series X con 1TB de almacenamiento y de color negro

Esta es una oferta que está en tendencia y ofrece hasta 12 cuotas sin interés con 30 días sin cargo para devolución.

La Xbox Series X es una de las consolas más potentes de Microsoft y está de oferta en Walmart para que sea tu próximo regalo de Navidad. En la página web del supermercado puedes encontrar la de 1TB de almacenamiento y color negro a tan solo 13499 pesos, que puedes pagar en 12 cuotas fijas de 1686.25 pesos.

Las principales características de esta consola son Procesador AMD Zen 2 de 8 núcleos a 3.8 GHz, GPU AMD RDNA con 12 teraflops de potencia y 1.825 GHz, memoria de 16 GB, almacenamiento SSD NVMe personalizado, lector de Blu-ray 4K UHD y conectividad gracias a su puesto HDMI, USB, Gigabit Ethernet, ranura para tarjetas de expansión y Wi-Fi.

Xbox, Series X, consola, Microsoft Xbox X de oferta en Walmart. Archivo. Las características de esta Xbox Una de sus funciones clave es su rendimiento que es capaz de ejecutar juegos en resolución 4K a hasta 120 cuadros por segundo (FPS). Además, cuenta con un soporte para tecnologías como el Ray Tracing para mejor iluminación, reflejos y sombras, sumado a tecnología de audio Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Atmos y TrueHD.

En cuanto a velocidad, esta consola tiene carga rápida de juego gracias al SSD, con funciones como Quick Resume para cambiar entre juegos instantáneamente y retomar el juego donde se dejó. También es compatible con miles de juegos de Xbox One, Xbox 360 y Xbox Original.