Martes de frescura: Walmart oferta el precio de estos productos por tiempo limitado

No te pierdas esta oportunidad para obtener productos frescos y saludables por un precio único.

Walmart presentó los Martes de frescura en México. Cada Martes el supermercado oferta diversos productos de departamentos como alimentos, bebidas, abarrotes, frutas y verduras. Si tienes pensado hacer las compras, este día puede ser clave para ahorrar varios pesos y mejorar tu alimentación.

Entre los productos más frescos se encuentran las fresas frescas que son ideales para postres caseros o como snacks. Desde Walmart recomiendan el consumo de las frutas rojas porque contienen menos azúcar y se pueden preparar licuados. La bandeja con 454 gramos cuesta 69 pesos, mientras que su precio regular es de 99 pesos.

Otro producto en oferta es la papa blanca alfa por kilo. Con una excelente textura, este tubérculo proporciona una buena cantidad de energía que te ayuda a rendir bien en tus actividades diarias. La papa blanca aporta vitamina B, ácido fólico, potasio, magnesio y hierro. Debido al Martes de frescura puedes encontrar el kilo de esta papa a tan solo 27.90 pesos.

Una fruta cítrica que está de oferta es el limón sin semilla. Su sabor refrescante y su versatilidad hace que puedas incluirlo en varios platos y bebidas, aportando vitamina C. Para que duren más se recomienda mantener en refrigeración. En Walmart, el kilo de limón sin semilla se encuentra a solo 19.90 pesos por kilo.