Walmart tiene el celular Samsung a prueba de agua, con batería de larga duración y cámaras a un precio irresistible

Este equipo de Samsung es uno de los más vendidos en la página web y puedes pagarlo en cuotas sin interés.

Walmart tiene un Samsung Galaxy A07 a un precio ideal. Este celular es perfecto para quienes buscan una opción económica con funciones modernas y protección junto a una gran pantalla, que prometen durabilidad y seguridad a largo plazo gracias a su soporte de actualizaciones.

El Samsung Galaxy se puede encontrar en el supermercado a solo 2099 pesos y se puede pagar en hasta 12 cuotas sin interés de 262.20 pesos. Además cuenta con envío por paquetería con una entrega estimada del 10 de diciembre y hasta 30 días para devolución después de recibido.

Samsung-Galaxy-A07-Verde_1764179117200024927 El celular Samsung que está de oferta en Walmart. Archivo. Las características de este celular Este equipo fue lanzado el 1 de septiembre de 2025 y ofrece un diseño duradero, apariencia delgada y elegante, con una pantalla de 6,7 pulgadas inmersiva y amplio almacenamiento. Esta última cuenta con resistencia a salpicaduras y polvo con clasificación IP54 que garantiza un dispositivo capaz de seguir el ritmo de vidas ocupadas y con movimiento.

Además su pantalla brillante e inmersiva es perfecta para transmitir cualquier contenido, jugar, realizar múltiples tareas en pantalla dividida o crear arte digital. Esto se complementa con los 128 GB de memoria interna con 4 GB de RAM que brindan espacio para fotos, aplicaciones y videos, al mismo tiempo que mantienen un rendimiento fluido.