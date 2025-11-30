Presenta:

Walmart tiene con descuento el celular más vendido de Samsung resistente al agua y con 6 años de actualización

Este es uno de los modelos estrella de la marca porque es eficiente para tareas diarias y multitarea. Te contamos todos los detalles.

MDZ México

Aprovecha la oferta de Walmart.

Walmart tiene una gran oferta para quienes quieren cambiar su celular por uno nuevo que funcione perfectamente para el día a día. En la página web podrás encontrar el Samsung Galaxy A56 con 8GB de RAM y 256 GB de almacenamiento a 6709 pesos. Aunque también ofrece un plan de pago de 12 cuotas sin interés de 559.08 pesos.

Samsung ofrece un potente rendimiento del procesador Octa-Core mejorado y con un sistema de refrigeración renovado. Ambos se complementan con el gran almacenamiento de 256 GB porque te permite realizar varias tareas a la vez, hacer streaming y jugar con más fluidez que nunca.

El celular que está de oferta en Walmart.

Las características destacadas de este celular

Y si eres de los que utilizan el celular para ver películas o disfrutar de juegos, la pantalla FHD Super AMOLED de 6.7 pulgadas y el sistema Vision Booster de 1200 nits añade claridad para una experiencia visual increíble, sin importar las condiciones de iluminación.

En cuanto a durabilidad y resistencia, Samsung equipó este celular con un marco metálico sólido y cristal Corning Gorilla Glass Victus más protección IP67 que lo mantiene a salvo de la suciedad y las salpicaduras. Y la batería de larga duración con 5000 mAh te permite disfrutar 29 horas de reproducción de contenido.

Las cámaras de este celular Samsung.

Además, el Samsung A56 está diseñado para durar 6 años de actualizaciones de Sistema Operativo y de Seguridad. También incluye protección tus contraseñas con Knox Vault, una reparación de pantalla durante los primeros 12 meses y garantía extendida de más de 12 meses.

