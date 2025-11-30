Walmart tiene con descuento el celular más vendido de Samsung resistente al agua y con 6 años de actualización

Este es uno de los modelos estrella de la marca porque es eficiente para tareas diarias y multitarea. Te contamos todos los detalles.

Walmart tiene una gran oferta para quienes quieren cambiar su celular por uno nuevo que funcione perfectamente para el día a día. En la página web podrás encontrar el Samsung Galaxy A56 con 8GB de RAM y 256 GB de almacenamiento a 6709 pesos. Aunque también ofrece un plan de pago de 12 cuotas sin interés de 559.08 pesos.

Samsung ofrece un potente rendimiento del procesador Octa-Core mejorado y con un sistema de refrigeración renovado. Ambos se complementan con el gran almacenamiento de 256 GB porque te permite realizar varias tareas a la vez, hacer streaming y jugar con más fluidez que nunca.

650_1200 (1) El celular que está de oferta en Walmart. Archivo. Las características destacadas de este celular Y si eres de los que utilizan el celular para ver películas o disfrutar de juegos, la pantalla FHD Super AMOLED de 6.7 pulgadas y el sistema Vision Booster de 1200 nits añade claridad para una experiencia visual increíble, sin importar las condiciones de iluminación.

En cuanto a durabilidad y resistencia, Samsung equipó este celular con un marco metálico sólido y cristal Corning Gorilla Glass Victus más protección IP67 que lo mantiene a salvo de la suciedad y las salpicaduras. Y la batería de larga duración con 5000 mAh te permite disfrutar 29 horas de reproducción de contenido.