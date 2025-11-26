Walmart tiene en oferta una freidora de aire Oster digital, de 7.5 litros y tecnología antiadherente
En la página web oficial del supermercado podrás encontrar un gran descuento y pagarlo hasta en 9 meses sin interés.
La freidora de aire se ha convertido en el elemento de cocina favorito de muchos porque permite cocinar alimentos más saludables al requerir poco o nada de aceite. Si tú también quieres una, no puedes desaprovechar la oferta de Walmart que tiene una de la marca Oster a tan solo 1690 pesos.
La marca promete transformar tu experiencia culinaria con la freidora de aire digital de última generación. Esto es posible gracias a su recubrimiento Oster Diamond Force que es resistente a rayaduras y más fácil de limpiar que otros. Tu freidora promete permanecer en perfectas condiciones durante mucho tiempo.
Más características de esta freidora de aire
Esta freidora de aire tiene capacidad de 7.5 litros (para cocinar un pollo) e incluye 10 programas para hacer cualquier comida. Solo tienes que escoger la opción papas fritas, alitas, aves, carne, vegetales, pescados/mariscos, hornear, postre, deshidratar y calentar y tendrás listo tu plato en pocos minutos y sin usar aceite de más.
Y si eres de los que se olvidan que estaban cocinando, la freidora de aire tiene un sistema de recordatorio automático que te alerta para voltear la comida en medio ciclo de cocción, garantizando resultados perfectamente cocidos o al punto que tú desees. Esto es posible gracias a su flujo de aire ultra rápido de 360° que deja tus comidas con un crujiente uniforme.
Este es un producto vendido y enviado por Walmart por lo que tienes algunas ventajas como un plan de pago de hasta 9 cuotas sin interés de 187.78 pesos y con diferentes medios de pago. Y si el producto no era lo que esperabas, cuentas con hasta 30 días de devolución después de recibido.