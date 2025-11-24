Celular con NFC: Walmart tiene en descuento este modelo Motorola con súper pantalla y batería de larga duración
Esta es una oferta online que incluye plan de pago hasta en 12 cuotas sin interés, devolución sin costo y envío rápido.
Walmart tiene una oportunidad única para que cambies tu celular. En la página web del supermercado podrás encontrar el nuevo Motorola G15 en color gris desbloqueado con 128 GB a tan solo 1785 pesos. Aunque también puedes pagar en 12 veces con un valor fijo de 222.98 pesos.
Una de las características más destacadas es su batería de 5200 mAh que promete acompañarte durante todo el día para que hagas tus actividades favoritas. La tecnología de Motorola te invita a disfrutar de hasta 40 horas de energía y conseguir más rápidamente gracias a Turbo Power.
Otras características de este celular
La cámara de 50MP con AI, Vision Automático y lente ultra wide captura fotos detalladas y sin importar la hora del día. Además, su lente ultra gran angular te permite capturar más información en una sola imagen que puedes ver perfectamente en su pantalla nítida y brillante Full HD+ de 6.7 pulgadas.
En cuanto a sonido, este modelo de Motorola incluye un sistema envolvente gracias a sus altavoces estéreo con realce de bajos y Dolby Atmos. Estos se complementan con la gran capacidad del celular que incluye 12 GB de RAM y procesador Octa-Core que te permiten realizar múltiples tareas.
Finalmente, hay que destacar su diseño elegante y comprometido con el medio ambiente. Motorola equipó este celular con cuero vegano que aporta suavidad y brillo. Pero también cuenta con un sistema de seguridad que repele el agua y el vidrio gracias a Corning Gorilla Glass.