El Motorola Razr 60 Ultra cae de precio: Mercado Libre adelanta el Black Friday

El plegable de Motorola suma hardware de alta gama, memoria de 1 TB, 16 GB de RAM y envío gratis, consolidándose como una de las ofertas más completas.

Mercado Libre comenzó a encender el clima del Black Friday con una oferta muy interesante para quienes quieran un teléfono plegable: el Motorola Razr 60 Ultra, uno de los equipos más destacados del mercado. Este teléfono bajó su precio de $2.199.999 a $1.679.999 lo que representa un descuento total de $520.000 y un 23% OFF al momento de publicar esta nota. La rebaja posiciona este equipo como una de las oportunidades más atractivas de la semana. Además, puede adquirirse en 6 cuotas de $387.827 y viene con un accesorio de regalo, sumando valor a una propuesta que ya se destaca por sí sola.

Pero la rebaja no es el único punto fuerte. Este modelo, evolución del icónico formato plegable, combina diseño premium, rendimiento de alta gama y una experiencia distinta a la de los teléfonos tradicionales, lo que lo vuelve especialmente tentador en un mercado donde cada vez cuesta más diferenciarse.

motorola3 Plegable, premium y con memoria de 1 TB y 16 GB de RAM Imagen extraída de la web Un plegable premium con 1 TB de memoria y 16 GB de RAM El Motorola Razr 60 Ultra se posiciona como una excelente opción para usuarios que buscan rendimiento, estilo y funcionalidades de última generación. Su diseño plegable no solo destaca por su elegancia: permite una interacción distinta con el dispositivo, ofreciendo versatilidad y practicidad tanto en el uso diario como en tareas puntuales gracias a su pantalla externa.

En el interior, el equipo sorprende por su configuración de hardware. Su memoria interna de 1 TB se ubica entre las más amplias en el mercado argentino, brindando espacio más que suficiente para almacenar miles de fotos, videos en alta resolución, aplicaciones pesadas y documentos sin preocupaciones. A esto se suman 16 GB de RAM, que garantizan una operación fluida incluso en escenarios de multitarea exigente. Esto permite pasar de juegos de alto rendimiento a videollamadas o aplicaciones de productividad sin demoras.

motorola2 Razr 60 Ultra con accesorio P-Grab de regalo y garantía oficial de 12 meses. Imagen extraída de la web Esta oferta trae un accesorio de regalo La compra incluye además el accesorio "P-Grab", un complemento que se adhiere directamente a la funda del celular para mejorar el agarre y evitar caídas. El color es aleatorio, pero el accesorio resulta especialmente útil en un equipo cuyo formato invita a manipularlo con frecuencia.